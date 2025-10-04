Зірки "Гри престолів" з'являться в новому серіалі від Netflix
Категорія
Культура
Дата публікації

Зірки "Гри престолів" з'являться в новому серіалі від Netflix

Що відомо про серіал "Покинуті"
Джерело:  online.ua

Уже незабаром стримінговий сервіс Netflix представить довгоочікуваний серіал, який отримав назву "Покинуті" ("The Abandons"). Глядачі звернули увагу на те, що в новинці головні ролі зіграли Джилліан Андерсон ("Корона", "Ганнібал") та Лена Гіді ("Гра престолів", "300 спартанців").

Головні тези:

  • Цього разу глядачі зможуть насолодитися традиційною американською історією.
  • Вона розповість про вбивства, помсту та заборонене кохання.

Що відомо про серіал "Покинуті"

Згідно з даними видання Tudum, події серіалу розгортаються на Вашингтонській території 1854 року.ґ

У центрі сюжету - долі двох зовсім різних родин: заможної та знедолених сиріт.

За словами авторів проєкту, вони перетинаються через два злочини - моторошну таємницю та шмат землі, під яким приховане срібло. 

З заявою з цього приводу виступив продюсер серіалу Кріс Кейзер.

За його словами, йдеться про класичну американську історію:

Прикордонна територія, дві сім'ї, які воюють між собою і водночас кохають одна одну, боротьба за право власності на землю і право встановлювати правила. Посеред вбивств, помсти і трохи забороненого кохання ми досліджуємо питання, від яких, здається, ніколи не зможемо втекти: що робить сім'ю сім'єю? Як залишатися добрим у лихому світі?

Акторський каст нового проєкту також вражає, адже до знімання серіалу долучилися:

  • Нік Робінсон ("Світ Юрського періоду"),

  • Ешлінг Франчозі ("Гра престолів", "Соловей"),

  • Діана Сільверс ("Ма"),

  • Ламар Джонсон ("Останні з нас"),

  • Лукас Тілл ("МакГайвер").

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Джонні Депп шокував Голлівуд зовнішнім виглядом — фото
Депп
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
ЗМІ заговорили про розлучення найкрасивішої пари Голлівуду
Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі близькі до розриву?
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Відома голлівудська пара завершила стосунки після заручин
Добрев та Вайт більше не разом

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?