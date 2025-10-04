Зірки "Гри престолів" з'являться в новому серіалі від Netflix

Уже незабаром стримінговий сервіс Netflix представить довгоочікуваний серіал, який отримав назву "Покинуті" ("The Abandons"). Глядачі звернули увагу на те, що в новинці головні ролі зіграли Джилліан Андерсон ("Корона", "Ганнібал") та Лена Гіді ("Гра престолів", "300 спартанців").
Головні тези:
- Цього разу глядачі зможуть насолодитися традиційною американською історією.
- Вона розповість про вбивства, помсту та заборонене кохання.
Що відомо про серіал "Покинуті"
Згідно з даними видання Tudum, події серіалу розгортаються на Вашингтонській території 1854 року.ґ
У центрі сюжету - долі двох зовсім різних родин: заможної та знедолених сиріт.
За словами авторів проєкту, вони перетинаються через два злочини - моторошну таємницю та шмат землі, під яким приховане срібло.
З заявою з цього приводу виступив продюсер серіалу Кріс Кейзер.
За його словами, йдеться про класичну американську історію:
Акторський каст нового проєкту також вражає, адже до знімання серіалу долучилися:
Нік Робінсон ("Світ Юрського періоду"),
Ешлінг Франчозі ("Гра престолів", "Соловей"),
Діана Сільверс ("Ма"),
Ламар Джонсон ("Останні з нас"),
Лукас Тілл ("МакГайвер").
