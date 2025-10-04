Зірки "Гри престолів" з'являться в новому серіалі від Netflix

Уже незабаром стримінговий сервіс Netflix представить довгоочікуваний серіал, який отримав назву "Покинуті" ("The Abandons"). Глядачі звернули увагу на те, що в новинці головні ролі зіграли Джилліан Андерсон ("Корона", "Ганнібал") та Лена Гіді ("Гра престолів", "300 спартанців").

Що відомо про серіал "Покинуті"

Згідно з даними видання Tudum, події серіалу розгортаються на Вашингтонській території 1854 року.ґ

У центрі сюжету - долі двох зовсім різних родин: заможної та знедолених сиріт.

За словами авторів проєкту, вони перетинаються через два злочини - моторошну таємницю та шмат землі, під яким приховане срібло.

З заявою з цього приводу виступив продюсер серіалу Кріс Кейзер.

За його словами, йдеться про класичну американську історію:

Прикордонна територія, дві сім'ї, які воюють між собою і водночас кохають одна одну, боротьба за право власності на землю і право встановлювати правила. Посеред вбивств, помсти і трохи забороненого кохання ми досліджуємо питання, від яких, здається, ніколи не зможемо втекти: що робить сім'ю сім'єю? Як залишатися добрим у лихому світі? Поширити

Акторський каст нового проєкту також вражає, адже до знімання серіалу долучилися: