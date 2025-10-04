Звезды "Игры престолов" появятся в новом сериале от Netflix

Пограничная территория, две семьи, воюющие между собой и одновременно любящие друг друга, борьба за право собственности на землю и право устанавливать правила. Среди убийств, мести и запретной любви мы исследуем вопросы, от которых, кажется, никогда не сможем убежать: что делает семью семьей? Как оставаться хорошим в этом злом мире?