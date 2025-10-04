Звезды "Игры престолов" появятся в новом сериале от Netflix
Звезды "Игры престолов" появятся в новом сериале от Netflix

Что известно о сериале "Покинутые"
Уже в скором времени стриминговый сервис Netflix представит долгожданный сериал, получивший название "Покинутые" ("The Abandons"). Зрители обратили внимание на то, что в новинке главные роли сыграли Джиллиан Андерсон ("Корона", "Ганнибал") и Лена Гиди ("Игра престолов", "300 спартанцев").

  • В этот раз зрители смогут насладиться традиционной американской историей.
  • Она расскажет об убийствах, мести и запретной любви.

Что известно о сериале "Покинутые"

Согласно данным издания Tudum, события сериала разворачиваются на Вашингтонской территории в 1854 году.

В центре сюжета - судьбы двух совершенно разных семей: зажиточной и обездоленных сирот.

По словам авторов проекта, они пересекаются из-за двох преступлений - жуткую тайну и кусок земли, под которым скрыто серебро.

С заявлением по этому поводу выступил продюсер сериала Крис Кейзер.

По его словам, речь идет о классической американской истории:

Пограничная территория, две семьи, воюющие между собой и одновременно любящие друг друга, борьба за право собственности на землю и право устанавливать правила. Среди убийств, мести и запретной любви мы исследуем вопросы, от которых, кажется, никогда не сможем убежать: что делает семью семьей? Как оставаться хорошим в этом злом мире?

Актерский каст нового проекта также впечатляет, ведь к съемке сериала присоединились:

  • Ник Робинсон ("Мир Юрского периода"),

  • Эшлинг Франчози ("Игра престолов", "Соловей"),

  • Диана Сильверс ("Ма"),

  • Ламар Джонсон ("Последний из нас"),

  • Лукас Тилл ("МакГайвер").

