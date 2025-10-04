Звезды "Игры престолов" появятся в новом сериале от Netflix

Уже в скором времени стриминговый сервис Netflix представит долгожданный сериал, получивший название "Покинутые" ("The Abandons"). Зрители обратили внимание на то, что в новинке главные роли сыграли Джиллиан Андерсон ("Корона", "Ганнибал") и Лена Гиди ("Игра престолов", "300 спартанцев").
Главные тезисы
- В этот раз зрители смогут насладиться традиционной американской историей.
- Она расскажет об убийствах, мести и запретной любви.
Что известно о сериале "Покинутые"
Согласно данным издания Tudum, события сериала разворачиваются на Вашингтонской территории в 1854 году.
В центре сюжета - судьбы двух совершенно разных семей: зажиточной и обездоленных сирот.
По словам авторов проекта, они пересекаются из-за двох преступлений - жуткую тайну и кусок земли, под которым скрыто серебро.
С заявлением по этому поводу выступил продюсер сериала Крис Кейзер.
По его словам, речь идет о классической американской истории:
Актерский каст нового проекта также впечатляет, ведь к съемке сериала присоединились:
Ник Робинсон ("Мир Юрского периода"),
Эшлинг Франчози ("Игра престолов", "Соловей"),
Диана Сильверс ("Ма"),
Ламар Джонсон ("Последний из нас"),
Лукас Тилл ("МакГайвер").
