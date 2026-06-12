"Было очень больно". Двейн Джонсон впервые рассказал о своей болезни

Звезда Голливуда и легендарный реслер Двейн "Скала" Джонсон отважился на откровенное признание. Актер подтвердил журналистам, что пережил серьезные проблемы со здоровьем.
Главные тезисы
- Некоторый период времени "Скала" жил с мыслями о том, что у него онкология.
- Однако он не хотел пугать свою любимую и членов семьи такими догадками.
"Скала" рассказал о сложном периоде в жизни
Звездный актер признался журналистам, что в один из дней случайно обнаружил опухоль на половом органе, принимая душ.
Двейн Джонсон сразу направился в больницу, однако скрыл эту информацию от семьи и даже жены.
По словам Джонсона, его сразу предупредили, что обнаруженное образование может быть раковым.
Однако для точной диагностики требовалось сделать УЗИ. Некоторый период времени актер жил с мыслями о том, что это может быть онкология.
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