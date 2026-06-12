"Было очень больно". Двейн Джонсон впервые рассказал о своей болезни
Категория
Шоу-бизнес
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"Было очень больно". Двейн Джонсон впервые рассказал о своей болезни

"Скала" рассказал о сложном периоде в жизни
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Источник:  Esquire

Звезда Голливуда и легендарный реслер Двейн "Скала" Джонсон отважился на откровенное признание. Актер подтвердил журналистам, что пережил серьезные проблемы со здоровьем.

Главные тезисы

  • Некоторый период времени "Скала" жил с мыслями о том, что у него онкология.
  • Однако он не хотел пугать свою любимую и членов семьи такими догадками.

"Скала" рассказал о сложном периоде в жизни

Звездный актер признался журналистам, что в один из дней случайно обнаружил опухоль на половом органе, принимая душ.

Двейн Джонсон сразу направился в больницу, однако скрыл эту информацию от семьи и даже жены.

Не хотел ее беспокоить, пока не понял, стоит ли вообще беспокоиться. Врач коснулся опухоли и сказал, что это, вероятно, эпидидимит — воспаление свернутой трубки на задней части яичка, — вспоминает "Скала".

По словам Джонсона, его сразу предупредили, что обнаруженное образование может быть раковым.

Однако для точной диагностики требовалось сделать УЗИ. Некоторый период времени актер жил с мыслями о том, что это может быть онкология.

Но я был на связи, шутил, произносил речи. Кстати, сейчас со мной все хорошо, ведь это действительно был случай эпидидимита, но тогда я этого не знал, и это было очень больно, — признался "Скала".

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