"Было очень больно". Двейн Джонсон впервые рассказал о своей болезни

Звезда Голливуда и легендарный реслер Двейн "Скала" Джонсон отважился на откровенное признание. Актер подтвердил журналистам, что пережил серьезные проблемы со здоровьем.

"Скала" рассказал о сложном периоде в жизни

Звездный актер признался журналистам, что в один из дней случайно обнаружил опухоль на половом органе, принимая душ.

Двейн Джонсон сразу направился в больницу, однако скрыл эту информацию от семьи и даже жены.

Не хотел ее беспокоить, пока не понял, стоит ли вообще беспокоиться. Врач коснулся опухоли и сказал, что это, вероятно, эпидидимит — воспаление свернутой трубки на задней части яичка, — вспоминает "Скала". Поделиться

По словам Джонсона, его сразу предупредили, что обнаруженное образование может быть раковым.

Однако для точной диагностики требовалось сделать УЗИ. Некоторый период времени актер жил с мыслями о том, что это может быть онкология.