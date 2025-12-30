Громкий развод Николь Кидман — инсайдеры раскрыли детали
Громкий развод Николь Кидман — инсайдеры раскрыли детали

Источник:  Radar Online

По словам анонимных источников, голливудская актриса и лауреат "Оскара" Николь Кидман много месяцев умышленно скрывала разрыв с мужем, музыкантом Китом Урбаном.

По словам анонимных источников, актриса намеревалась максимально сохранить конфиденциальность в период, когда ее почти 19-летний брак начал разваливаться.

Не так давно Николь Кидман все-таки подала на развод, указав "непримиримые разногласия".

Инсайдеры также рассказали журналистам, что актриса и музыкант фактически жили отдельно с июня, однако заявлять о разрыве не спешили.

Кидман очень хотела, чтобы эмоции утихли и на этом фоне было принято конкретное сознательное решение.

Николь долгое время питала надежду, что брак еще можно спасти, если дать ему время.

Также актриса заботилась о благосостоянии их общих детей. Как утверждают анонимные источники, ее главным приоритетом было сохранить для дочерей стабильность и привычный ритм жизни.

Разрыв пришелся на период, когда супруги и без того часто находились порознь из-за работы: Урбан гастролировал в США, тогда как Кидман работала в Великобритании и Европе, в том числе снимаясь в Лондоне в фильме "Практическая магия 2".

