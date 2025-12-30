Гучне розлучення Ніколь Кідман — інсайдери розкрили деталі
Гучне розлучення Ніколь Кідман — інсайдери розкрили деталі

Джерело:  Radar Online

За словами анонімних джерел, голлівудська акторка та лауреатка "Оскара" Ніколь Кідман багато місяців поспіль умисно приховувала розрив із чоловіком, музикантом Кітом Урбаном. 

Головні тези:

  • Ніколь плекала надію, що зможе врятувати їхній шлюб.
  • Однак акторка не змогла цього зробити, хоча й намагалася.

За словами анонімних джерел, акторка мала намір максимально зберегти приватність у період, коли її майже 19-річний шлюб почав розвалюватися.

Не так давно Ніколь Кідман все-таки подала на розлучення, вказавши "непримиренні розбіжності".

Інсайдери також розповіли журналістам, що акторка та музикант фактично жили окремо ще з червня, однак заявляти про розрив не поспішали.

Кідман дуже хотіла, щоб емоції вщухли й на цьому тлі було ухвалене конкретне свідоме рішення.

Ніколь тривалий час плекала надію, що шлюб ще можна врятувати, якщо дати йому час.

Також акторка дбала про добробут їхніх спільних дітей. Як стверджують анонімні джерела, її головним пріоритетом було зберегти для доньок стабільність і звичний ритм життя.

Розрив припав на період, коли подружжя і без того часто перебувало порізно через роботу: Урбан гастролював у США, тоді як Кідман працювала у Великій Британії та Європі, зокрема знімаючись у Лондоні у фільмі "Практична магія 2".

