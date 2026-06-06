"Он был взбешен". Шэрон Стоун раскрыла причину развода с мужем

Звезда Голливуда Шэрон Стоун наконец-то решилась на откровенное признание, которое шокировало большинство ее фанатов. Актриса откровенно рассказала, что именно разрушило ее многолетний брак с журналистом Филом Бронштейном.
Главные тезисы
- Как оказалось, экс-муж Шэрон пренебрег ее здоровьем в судьбоносный момент жизни.
- Актриса тогда осознала, что он ее не любит по-настоящему.
Громкий развод Шэрон Стоун — что на самом деле произошло
Около 15 лет звезда строила отношения с журналистом Филом Бронштейном в официальном браке.
Однако в начале 2004 года фанатов пары шокировало известие, что они больше не вместе. Тогда Шэрон не хотела делиться подробностями этого неожиданного решения.
Прошли десятилетия, и актриса в конце концов решила раскрыть причину развода. Это произошло во время подкаста у Дэвида Баньо.
По словам Стоун, в начале 2000-х врачи обнаружили у нее новообразование в груди.
Из-за риска онкологии медики предложили ей сделать операцию, на которую Шэрон согласилась. Однако этот шаг подверг резкой критике ее тогдашний избранник.
Именно в этот момент звезда поняла, что больше нет смысла держаться за отношения, в которых она не получает поддержки.
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