"Он был взбешен". Шэрон Стоун раскрыла причину развода с мужем
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

"Он был взбешен". Шэрон Стоун раскрыла причину развода с мужем

Громкий развод Шэрон Стоун – что на самом деле произошло
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Источник:  online.ua

Звезда Голливуда Шэрон Стоун наконец-то решилась на откровенное признание, которое шокировало большинство ее фанатов. Актриса откровенно рассказала, что именно разрушило ее многолетний брак с журналистом Филом Бронштейном.

Главные тезисы

  • Как оказалось, экс-муж Шэрон пренебрег ее здоровьем в судьбоносный момент жизни.
  • Актриса тогда осознала, что он ее не любит по-настоящему.

Громкий развод Шэрон Стоун — что на самом деле произошло

Около 15 лет звезда строила отношения с журналистом Филом Бронштейном в официальном браке.

Однако в начале 2004 года фанатов пары шокировало известие, что они больше не вместе. Тогда Шэрон не хотела делиться подробностями этого неожиданного решения.

Прошли десятилетия, и актриса в конце концов решила раскрыть причину развода. Это произошло во время подкаста у Дэвида Баньо.

По словам Стоун, в начале 2000-х врачи обнаружили у нее новообразование в груди.

Из-за риска онкологии медики предложили ей сделать операцию, на которую Шэрон согласилась. Однако этот шаг подверг резкой критике ее тогдашний избранник.

Мой муж сказал: "Это смешно", поднялся и вышел из комнаты. Он был взбешен из-за того, что мне придется удалить грудь. Его беспокоила именно эта мысль, а не то, что потенциальный рак может стоить мне жизни, — откровенно призналась Шэрон.

Именно в этот момент звезда поняла, что больше нет смысла держаться за отношения, в которых она не получает поддержки.

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