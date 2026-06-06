"Он был взбешен". Шэрон Стоун раскрыла причину развода с мужем

Звезда Голливуда Шэрон Стоун наконец-то решилась на откровенное признание, которое шокировало большинство ее фанатов. Актриса откровенно рассказала, что именно разрушило ее многолетний брак с журналистом Филом Бронштейном.

Громкий развод Шэрон Стоун — что на самом деле произошло

Около 15 лет звезда строила отношения с журналистом Филом Бронштейном в официальном браке.

Однако в начале 2004 года фанатов пары шокировало известие, что они больше не вместе. Тогда Шэрон не хотела делиться подробностями этого неожиданного решения.

Прошли десятилетия, и актриса в конце концов решила раскрыть причину развода. Это произошло во время подкаста у Дэвида Баньо.

По словам Стоун, в начале 2000-х врачи обнаружили у нее новообразование в груди.

Из-за риска онкологии медики предложили ей сделать операцию, на которую Шэрон согласилась. Однако этот шаг подверг резкой критике ее тогдашний избранник.

Мой муж сказал: "Это смешно", поднялся и вышел из комнаты. Он был взбешен из-за того, что мне придется удалить грудь. Его беспокоила именно эта мысль, а не то, что потенциальный рак может стоить мне жизни, — откровенно призналась Шэрон. Поделиться

Именно в этот момент звезда поняла, что больше нет смысла держаться за отношения, в которых она не получает поддержки.