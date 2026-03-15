"Разбивала сердца". Анна Тринчер призналась, как мстила за развод

Известная украинская певица Анна Тринчер публично объявила, что готова к новым отношениям. Как оказалось, звезда наконец оправилась через три года после развода с беглым блоггером Александром Волошиным.

Я три года без отношений и, кажется, я наконец-то готова, — решилась звезда на откровенное признание.

Анна не скрывает от своих фанатов, что уже через год после громкого и неожиданного развода с Волошиным она пыталась ходить на свидание.

Однако это были безуспешные попытки обрести любовь, ведь Тринчер еще не вылечила полностью разбитое сердце.

Разбивала сердца, как месть прошлому. Сама разбивалась из-за иллюзий и ожиданий, которые никогда не совпадали с реальностью. Пыталась себя убедить: "А вдруг это точно он!". Потом вообще подумала, что отношения не мое, а я не для отношений, — вспоминает Тринчер.

Она также подчеркнула, что практически каждая ее песня каким-то образом становилась для нее пророческой.

По мнению Анны, именно музыка может помочь ей вернуть любовь в жизнь.