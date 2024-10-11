Украинка Муиньо создала клип для K-pop певицы JENNIE ― видео

Украинская режиссер Таня Муиньо стала режиссером нового музыкального видео южнокорейской K-pop певицы Дженни на песню Mantra.
Главные тезисы
- Таню Муиньо стала режиссером клипа для популярной южнокорейской K-pop певицы Дженни на песню Mantra в Лос-Анджелесе.
- Украинская режиссерка сотрудничала с такими мировыми звездами, как Ленни Кравиц, Харри Стайлз, Билли Айлиш, и ее работа отмечена наградами на церемониях MTV Europe Music Awards.
- Дженни из группы BLACKPINK является первой южнокорейской певицей, возглавившей мировой рейтинг артистов в iTunes и имеющей успешную сольную карьеру.
Таню Муиньо сняла клип для JENNIE
Украинская режиссер Таня Муиньо, сотрудничающая со многими популярными зарубежными артистами, сняла клип для 28-летней южнокорейской реперки, участницы группы BLACKPINK Дженни на песню Mantra.
Песню записывали и снимали клип в Лос-Анджелесе.
Дженни поет в составе K-pop группы Blackpink с 2016 года. В середине октября 2018 года были анонсированы сольные проекты всех участниц BLACKPINK, и первой свой материал выпустила Дженни.
Также Дженни стала первой южнокорейской певицей, возглавившей мировой комбинированный рейтинг артистов в iTunes.
Таню Муиньо: что известно
Таню Муиньо пользуется большим спросом среди музыкальных исполнителей. В октябре 2023 года вышел клип, снятый ею для Ленни Кравица.
Клип Гарри Стайлза "As It Was", также снятый Таней, попал в пятерку претендентов на статуэтку "Грэмми" в номинации "Лучшее музыкальное видео" в 2023 году.
Кроме Стайлза, Муиньо работала с Билли Айлиш, Lil Nas X, Карди Би, Lizzo, The Weeknd, Post Malone, Бритни Спирс, Элтоном Джоном. С украинских артистов Муиньо сейчас снимает только для Монатика.
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