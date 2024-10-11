Украинка Муиньо создала клип для K-pop певицы JENNIE ― видео

Таню Муиньо сняла клип для JENNIE

Украинская режиссер Таня Муиньо, сотрудничающая со многими популярными зарубежными артистами, сняла клип для 28-летней южнокорейской реперки, участницы группы BLACKPINK Дженни на песню Mantra.

Песню записывали и снимали клип в Лос-Анджелесе.

Дженни поет в составе K-pop группы Blackpink с 2016 года. В середине октября 2018 года были анонсированы сольные проекты всех участниц BLACKPINK, и первой свой материал выпустила Дженни.

Ее дебютный сольный сингл Solo получил статус Certified All-Kill, а также возглавил iTunes 40 стран, являющийся рекордом среди южнокорейских сольных исполнителей. Поделиться

Южнокорейская певица JENNIE

Также Дженни стала первой южнокорейской певицей, возглавившей мировой комбинированный рейтинг артистов в iTunes.

Таню Муиньо: что известно

Таню Муиньо пользуется большим спросом среди музыкальных исполнителей. В октябре 2023 года вышел клип, снятый ею для Ленни Кравица.

Клип Гарри Стайлза "As It Was", также снятый Таней, попал в пятерку претендентов на статуэтку "Грэмми" в номинации "Лучшее музыкальное видео" в 2023 году.

Таню Муиньо

Кроме Стайлза, Муиньо работала с Билли Айлиш, Lil Nas X, Карди Би, Lizzo, The Weeknd, Post Malone, Бритни Спирс, Элтоном Джоном. С украинских артистов Муиньо сейчас снимает только для Монатика.