Українка Муіньо створила кліп для K-pop співачки JENNIE ― відео

Українська режисерка Таню Муіньо стала режисеркою нового музичного відео південнокорейської K-pop співачки Дженні на пісню Mantra.
Головні тези:
- Таню Муіньо стала режисеркою кліпу для південнокорейської K-pop співачки Дженні на пісню Mantra.
- Кліп був знятий у Лос-Анджелесі, і став одним з численних успішних проєктів української режисерки.
- Таню Муіньо співпрацювала зі світовими зірками, такими як Ленні Кравіц, Харрі Стайлз, Біллі Айліш та інші.
- Її робота була відзначена перемогою на церемонії MTV Europe Music Awards у номінації “Найкраще відео”.
- Таню Муіньо залишається одним з найпопулярніших та впливових режисерок у музичній індустрії.
Таню Муїньо зняла кліп для JENNIE
Українська режисерка Таню Муіньо, яка співпрацює з багатьма популярними закордонними артистами, зняла кліп для 28-річної південнокорейської реперки, учасниці гурту BLACKPINK Дженні на пісню Mantra.
Пісню записували та знімали кліп у Лос-Анджелесі.
Дженні співає у складі K-pop гурту BLACKPINK з 2016 року. В середині жовтня 2018-го були анонсовані сольні проєкти всіх учасниць BLACKPINK, і першою свій матеріал випустила Дженні.
Також Дженні стала першою південнокорейською співачкою, яка очолила світовий комбінований рейтинг артистів в iTunes.
Таню Муіньо: що відомо
Таню Муіньо має великий попит серед музичних виконавців. У жовтні 2023 року вийшов кліп, знятий нею для Ленні Кравіца.
Кліп Гаррі Стайлза "As It Was", також знятий Таньою, потрапив до п'ятірки претендентів на статуетку "Ґреммі" у номінації "Найкраще музичне відео" у 2023 році.
Окрім Стайлза, Муіньо працювала з Біллі Айліш, Lil Nas X, Карді Бі, Lizzo, The Weeknd, Post Malone, Брітні Спірс, Елтоном Джоном. З українських артистів Муіньо зараз знімає лише для Монатіка.
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