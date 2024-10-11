Українка Муіньо створила кліп для K-pop співачки JENNIE ― відео
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Українка Муіньо створила кліп для K-pop співачки JENNIE ― відео

Дженні
Джерело:  online.ua

Українська режисерка Таню Муіньо стала режисеркою нового музичного відео південнокорейської K-pop співачки Дженні на пісню Mantra.

Головні тези:

  • Таню Муіньо стала режисеркою кліпу для південнокорейської K-pop співачки Дженні на пісню Mantra.
  • Кліп був знятий у Лос-Анджелесі, і став одним з численних успішних проєктів української режисерки.
  • Таню Муіньо співпрацювала зі світовими зірками, такими як Ленні Кравіц, Харрі Стайлз, Біллі Айліш та інші.
  • Її робота була відзначена перемогою на церемонії MTV Europe Music Awards у номінації “Найкраще відео”.
  • Таню Муіньо залишається одним з найпопулярніших та впливових режисерок у музичній індустрії.

Таню Муїньо зняла кліп для JENNIE

Українська режисерка Таню Муіньо, яка співпрацює з багатьма популярними закордонними артистами, зняла кліп для 28-річної південнокорейської реперки, учасниці гурту BLACKPINK Дженні на пісню Mantra.

Пісню записували та знімали кліп у Лос-Анджелесі.

Дженні співає у складі K-pop гурту BLACKPINK з 2016 року. В середині жовтня 2018-го були анонсовані сольні проєкти всіх учасниць BLACKPINK, і першою свій матеріал випустила Дженні.

Її дебютний сольний сингл Solo отримав статус Certified All-Kill, а також очолив iTunes 40 країн, що є рекордом серед південнокорейських сольних виконавців.

Південнокорейська співачка JENNIE

Також Дженні стала першою південнокорейською співачкою, яка очолила світовий комбінований рейтинг артистів в iTunes.

Таню Муіньо: що відомо

Таню Муіньо має великий попит серед музичних виконавців. У жовтні 2023 року вийшов кліп, знятий нею для Ленні Кравіца.

Кліп Гаррі Стайлза "As It Was", також знятий Таньою, потрапив до п'ятірки претендентів на статуетку "Ґреммі" у номінації "Найкраще музичне відео" у 2023 році.

Таню Муіньо

Окрім Стайлза, Муіньо працювала з Біллі Айліш, Lil Nas X, Карді Бі, Lizzo, The Weeknd, Post Malone, Брітні Спірс, Елтоном Джоном. З українських артистів Муіньо зараз знімає лише для Монатіка.

У 2021 році її кліп для американського репера Lil Nas X на пісню Montero (Call Me By Your Name) здобув перемогу у номінації "Найкраще відео" за версією премії MTV Europe Music Awards.

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