Українка Муіньо створила кліп для K-pop співачки JENNIE ― відео

Таню Муїньо зняла кліп для JENNIE

Українська режисерка Таню Муіньо, яка співпрацює з багатьма популярними закордонними артистами, зняла кліп для 28-річної південнокорейської реперки, учасниці гурту BLACKPINK Дженні на пісню Mantra.

Пісню записували та знімали кліп у Лос-Анджелесі.

Дженні співає у складі K-pop гурту BLACKPINK з 2016 року. В середині жовтня 2018-го були анонсовані сольні проєкти всіх учасниць BLACKPINK, і першою свій матеріал випустила Дженні.

Її дебютний сольний сингл Solo отримав статус Certified All-Kill, а також очолив iTunes 40 країн, що є рекордом серед південнокорейських сольних виконавців. Поширити

Південнокорейська співачка JENNIE

Також Дженні стала першою південнокорейською співачкою, яка очолила світовий комбінований рейтинг артистів в iTunes.

Таню Муіньо: що відомо

Таню Муіньо має великий попит серед музичних виконавців. У жовтні 2023 року вийшов кліп, знятий нею для Ленні Кравіца.

Кліп Гаррі Стайлза "As It Was", також знятий Таньою, потрапив до п'ятірки претендентів на статуетку "Ґреммі" у номінації "Найкраще музичне відео" у 2023 році.

Таню Муіньо

Окрім Стайлза, Муіньо працювала з Біллі Айліш, Lil Nas X, Карді Бі, Lizzo, The Weeknd, Post Malone, Брітні Спірс, Елтоном Джоном. З українських артистів Муіньо зараз знімає лише для Монатіка.