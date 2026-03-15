"Розбивала серця". Анна Трінчер зізналася, як мстилася за розлучення

Відома українська співачка Анна Трінчер публіно оголосила, що готова до нових стосунків. Як виявилося, зірка нарешті оговталася через три роки після розлучення з блогером-втікачем Олександром Волошиним.

Трінчер розповіла, як багато пережила після розлучення

Я три роки без стосунків і, здається, я нарешті готова, — наважилася зірка на відверте зізнання.

Анна не приховує від своїх фанатів, що вже за рік після гучного й неочікувано розлучення з Волошиним вона намагалася ходити на побачення.

Однак це були безуспішні спроби знайти кохання, адже Трінчер ще не вилікувала повнісю своє розбите серце.

Розбивала серця, як помста минулому. Сама розбивалася через ілюзії та очікування, які ніколи не збігалися з реальністю. Вкотре намагалася себе переконати: "А раптом це точно він!". Потім взагалі подумала, що стосунки — не моє, а я не для стосунків, — згадує Трінчер.

Вона також наголосила, що практично кожна її пісня якимось чином ставала для неї пророчою.

На переконання Анни, саме музика може допомогти їй повернути кохання в життя.