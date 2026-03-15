"Розбивала серця". Анна Трінчер зізналася, як мстилася за розлучення
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

"Розбивала серця". Анна Трінчер зізналася, як мстилася за розлучення

Анна Трінчер
Джерело:  online.ua

Відома українська співачка Анна Трінчер публіно оголосила, що готова до нових стосунків. Як виявилося, зірка нарешті оговталася через три роки після розлучення з блогером-втікачем Олександром Волошиним.

Головні тези:

  • За словами Трінчер, вона усвідомила, чому досі не змогла побудувати міцні стосунки.
  • Тепер Анна спробує повернути кохання в своє життя за допомогою музики.

Трінчер розповіла, як багато пережила після розлучення

Я три роки без стосунків і, здається, я нарешті готова, — наважилася зірка на відверте зізнання.

Анна не приховує від своїх фанатів, що вже за рік після гучного й неочікувано розлучення з Волошиним вона намагалася ходити на побачення.

Однак це були безуспішні спроби знайти кохання, адже Трінчер ще не вилікувала повнісю своє розбите серце.

Розбивала серця, як помста минулому. Сама розбивалася через ілюзії та очікування, які ніколи не збігалися з реальністю. Вкотре намагалася себе переконати: "А раптом це точно він!". Потім взагалі подумала, що стосунки — не моє, а я не для стосунків, — згадує Трінчер.

Вона також наголосила, що практично кожна її пісня якимось чином ставала для неї пророчою.

На переконання Анни, саме музика може допомогти їй повернути кохання в життя.

Я подумала: зламаю систему! Якщо мої пісні пророчі, то я сама виберу пісню про прекрасне і щире кохання, щоб воно прийшло в моє життя, — пояснила Трінчер.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Українка Муіньо створила кліп для K-pop співачки JENNIE ― відео
Дженні
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Скандал навколо співачки Адель. Що вирішив суд
Адель
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Тейлор Свіфт отримала звання найкращої співачки XXI століття
Тейлор Свіфт

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?