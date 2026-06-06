"Він був розлючений". Шерон Стоун розкрила причину розлучення з чоловіком

Зірка Голлівуду Шерон Стоун врешті наважилася на відверте зізнання, яке приголомшило більшість її фанатів. Акторка відверто розповіла, що саме зруйнувало її багаторічний шлюб із журналістом Філом Бронштейном.
Головні тези:
- Як виявилося, ексчоловік Шерон знехтував її здоров'ям у доленосний момент життя.
- Акторка тоді усвідомила, що він її не кохає по-справжньому.
Гучне розлучення Шерон Стоун — що насправді сталося
Близько 15 років зірка будувала стосунки з журналістом Філом Бронштейном в офіційному шлюбі.
Проте на початку 2004 року фанатів пари шокувала звістка, що вони більше не разом. Тоді Шерон не хотіла ділитися подробицями цього неочікуваного рішення.
Минули десятиліття, й акторка врешті-решт вирішила розкрити причину розлучення. Це сталося під час подкасту у Девіда Баньо.
За словами Стоун, на початку 2000-х лікарі виявили у неї новоутворення в грудях.
Через ризик онкології медики запропонували їй зробити операцію, на яку Шерон погодилася. Однак цей крок різко розкритикував її тодішний обранець.
Саме в цей момент зірка зрозуміла, що більше не має сенсу триматися за стосунки, в яких вона не отримує підтримки.
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