"Він був розлючений". Шерон Стоун розкрила причину розлучення з чоловіком

Зірка Голлівуду Шерон Стоун врешті наважилася на відверте зізнання, яке приголомшило більшість її фанатів. Акторка відверто розповіла, що саме зруйнувало її багаторічний шлюб із журналістом Філом Бронштейном.

Гучне розлучення Шерон Стоун — що насправді сталося

Близько 15 років зірка будувала стосунки з журналістом Філом Бронштейном в офіційному шлюбі.

Проте на початку 2004 року фанатів пари шокувала звістка, що вони більше не разом. Тоді Шерон не хотіла ділитися подробицями цього неочікуваного рішення.

Минули десятиліття, й акторка врешті-решт вирішила розкрити причину розлучення. Це сталося під час подкасту у Девіда Баньо.

За словами Стоун, на початку 2000-х лікарі виявили у неї новоутворення в грудях.

Через ризик онкології медики запропонували їй зробити операцію, на яку Шерон погодилася. Однак цей крок різко розкритикував її тодішний обранець.

Мій чоловік сказав: "Це смішно", підвівся й вийшов із кімнати. Він був розлючений через те, що мені доведеться видалити груди. Його турбувала саме ця думка, а не те, що потенційний рак може коштувати мені життя, — відверто зізналася Шерон. Поширити

Саме в цей момент зірка зрозуміла, що більше не має сенсу триматися за стосунки, в яких вона не отримує підтримки.