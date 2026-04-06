"Совість не мучить". Тополя виступив з новою заявою після розлучення

Відомий український співак та фронтмен гурту “Антитіла” Тарас Тополя продовжує жити своє звичне життя після розлучення з колишньою дружиною Оленою Тополею після 12 років шлюбу. Артист зізнався, що він не відчуває себе нещасним.

Кілька місяців тому український шоубізнес сколихнула неочікувана новина — одна з найкрасивіших зіркових пар завершила свої багаторічні стосунки.

За словами Тараса, попри те, що він подав першим заяву до суду, це рішення з Оленою вони ухвалили разом.

Співак не приховує, що війна також вплинула на їхній розрив.

Війна вплинула на все життя, і моє, і Олени, і мільйонів українців. Ми ж не в ваукумі живемо. Все стається, рухаємося далі, — лаконічно відповів Тарас.

Що цікаво, артист не захотів відповідати на запитання, чи збереглися у нього почуття до колишньої.

Тарас запевняє, що він залишається відповідальним та люблячим батьком для своїх дітей.

Ба більше, в співака вже є багато амбітних планів на майбутнє.