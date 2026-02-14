Олена Тополя відверто зізналася, як познайомилася з молодим залицяльником — відео

Молодик свідомо підлаштував зустріч з Оленою Тополею

За словами артистки, хлопець навмисно підлаштував невелику аварію, щоб знайти привід для початку діалогу, однак про це вона дізналася лише згодом.

Ба більше, залицяльник запевняв Олену, що він про шоу-бізнес взагалі нічого не знає.

Потім були дивні збіги, що я йому не говорила, куди я буду їхати, в які міста, що я буду там робити. А він мені говорив: так, я завтра їду туди-то, а післязавтра — туди-то. І я думала про себе: дивно, я теж туди їду... Постійно намагався зустрітися зі мною. Ми не ходили по закладах. Бачилися в машині, — розповіла Тополя. Поширити

На цьому молодик не зупинився і робив все можливе, щоб Олена повірила в його щирі почуття.

Насамперед він підтримував зірку у її творчих планах, засипав компліментами тощо.