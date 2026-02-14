Олена Тополя відверто зізналася, як познайомилася з молодим залицяльником — відео

Відома українська співачка Олена Тополя вирішила вперше публічно розкрити подробиці знайомства з хлопцем, який після нетривалих стосунків почав її шантажувати інтимними відео.
Головні тези:
- За словами зірки, хлопець отримав гроші, щоб звабити її.
- Вона вірила у щирість його почуттів і не знала, що все може скінчитися скандалом.
Молодик свідомо підлаштував зустріч з Оленою Тополею
За словами артистки, хлопець навмисно підлаштував невелику аварію, щоб знайти привід для початку діалогу, однак про це вона дізналася лише згодом.
Ба більше, залицяльник запевняв Олену, що він про шоу-бізнес взагалі нічого не знає.
На цьому молодик не зупинився і робив все можливе, щоб Олена повірила в його щирі почуття.
Насамперед він підтримував зірку у її творчих планах, засипав компліментами тощо.
