Тарас Тополя виступив з новою заявою після гучного розлучення

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя вперше прокоментував гучне та неочікуване розлучення зі колегою по сцені — співачкою Alyosha (Олена Тополя - ред.). Це сталося на тлі презентації нової щемливої пісні “Відколи”.

Тарас Тополя готовий до нового етапу життя

Перша публічна заява артиста пролунала під час презентації нового треку "Відколи" в ефірі "Нашого радіо".

Тарас вирішив відповісти на запитання ведучих щодо його особистого життя.

Ну, ви ж бачили наше спільне з Оленою оголошення. Так, ми розлучаємося, — підтвердив співак. Поширити

Він також відреагував на чутки про те, що їхня заява про розлучення — насправді лише піар-хід і підігрів нової пісні гурту "Антитіла":

Я давно звик до публічності, і в неї є як певні позитивні сторони, так і негативні. Ставлюся по-філософськи. "Антитіла" роблять своє. Олені так само бажаю у творчості успіхів і робити своє. Усім людям сподобатися — це неможливо, — заявив Тарас. Поширити

Тополя також пояснив, що новий трек народився ще рік тому, і те, що в ньому розповідається історія про розрив — нічого не означає.