Тарас Тополя виступив з новою заявою після гучного розлучення

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя вперше прокоментував гучне та неочікуване розлучення зі колегою по сцені — співачкою Alyosha (Олена Тополя - ред.). Це сталося на тлі презентації нової щемливої пісні “Відколи”.
Головні тези:
- Тарас заперечує чутки про те, що його розлучення це лише піар-компанія.
- Він також побажав колишній дружині успіхів на творчому шляху.
Тарас Тополя готовий до нового етапу життя
Перша публічна заява артиста пролунала під час презентації нового треку "Відколи" в ефірі "Нашого радіо".
Тарас вирішив відповісти на запитання ведучих щодо його особистого життя.
Він також відреагував на чутки про те, що їхня заява про розлучення — насправді лише піар-хід і підігрів нової пісні гурту "Антитіла":
Тополя також пояснив, що новий трек народився ще рік тому, і те, що в ньому розповідається історія про розрив — нічого не означає.
