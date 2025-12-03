Тарас Тополя выступил с новым заявлением после громкого развода

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя впервые прокомментировал громкий и неожиданный развод с коллегой по сцене - певицей Alyosha (Елена Тополя - ред.). Это произошло на фоне презентации новой щемящей песни "Відколи".

Тарас Тополя готов к новому этапу жизни

Первое публичное заявление артиста прозвучало во время презентации нового трека "Відколи" в эфире "Нашего радио".

Тарас решил ответить на вопросы ведущих о его личной жизни.

Ну, вы видели наше совместное с Еленой заявление. Да, мы расстаемся, — подтвердил певец. Поделиться

Он также отреагировал на слухи о том, что их заявление о разводе — на самом деле только пиар-ход и прогрев новой песни группы "Антитела":

Я давно привык к публичности, и у нее есть как определенные положительные стороны, так и отрицательные. Отношусь по-философски. "Антитела" делают свое. Елене так же желаю в творчестве успехов и делать свое. Всем людям понравиться — это невозможно, — заявил Тарас. Поделиться

Тополя также объяснил, что новый трек родился еще год назад, и то, что в нем рассказывается история о разрыве — ничего не значит.