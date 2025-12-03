Тарас Тополя выступил с новым заявлением после громкого развода
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Тарас Тополя выступил с новым заявлением после громкого развода

Тарас Тополя готов к новому этапу жизни
Читати українською
Источник:  online.ua

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя впервые прокомментировал громкий и неожиданный развод с коллегой по сцене - певицей Alyosha (Елена Тополя - ред.). Это произошло на фоне презентации новой щемящей песни "Відколи".

Главные тезисы

  • Тарас отрицает слухи о том, что его развод – это лишь пиар-компания.
  • Он также пожелал бывшей супруге успехов на творческом пути.

Тарас Тополя готов к новому этапу жизни

Первое публичное заявление артиста прозвучало во время презентации нового трека "Відколи" в эфире "Нашего радио".

Тарас решил ответить на вопросы ведущих о его личной жизни.

Ну, вы видели наше совместное с Еленой заявление. Да, мы расстаемся, — подтвердил певец.

Он также отреагировал на слухи о том, что их заявление о разводе — на самом деле только пиар-ход и прогрев новой песни группы "Антитела":

Я давно привык к публичности, и у нее есть как определенные положительные стороны, так и отрицательные. Отношусь по-философски. "Антитела" делают свое. Елене так же желаю в творчестве успехов и делать свое. Всем людям понравиться — это невозможно, — заявил Тарас.

Тополя также объяснил, что новый трек родился еще год назад, и то, что в нем рассказывается история о разрыве — ничего не значит.

Это только так кажется, — подчеркнул певец.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
#ВліпиЗаПеремогу: Тарас Тополя, Василий Байдак и другие волонтеры снялись в мотивационном видео Любомира Левицкого
#ВліпиЗаПеремогу: Тарас Тополя, Василий Байдак и другие волонтеры снялись в мотивационном видео Любомира Левицкого
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Испытываю отвращение. Тарас Тополя отреагировал на скандал со Щегелем
Испытываю отвращение. Тарас Тополя отреагировал на скандал со Щегелем
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Тарас Тополя растрогал стихотворением ко Дню Независимости — видео
Тарас Тополя растрогал стихотворением ко Дню Независимости — видео

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?