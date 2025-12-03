Тарас Тополя выступил с новым заявлением после громкого развода

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя впервые прокомментировал громкий и неожиданный развод с коллегой по сцене - певицей Alyosha (Елена Тополя - ред.). Это произошло на фоне презентации новой щемящей песни "Відколи".
Главные тезисы
- Тарас отрицает слухи о том, что его развод – это лишь пиар-компания.
- Он также пожелал бывшей супруге успехов на творческом пути.
Тарас Тополя готов к новому этапу жизни
Первое публичное заявление артиста прозвучало во время презентации нового трека "Відколи" в эфире "Нашего радио".
Тарас решил ответить на вопросы ведущих о его личной жизни.
Он также отреагировал на слухи о том, что их заявление о разводе — на самом деле только пиар-ход и прогрев новой песни группы "Антитела":
Тополя также объяснил, что новый трек родился еще год назад, и то, что в нем рассказывается история о разрыве — ничего не значит.
