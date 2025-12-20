"Їдемо в гори". Олена Тополя планує відпочинок з ексчоловіком на тлі розлучення

Відома українська співачка Олена Тополя підтвердила журналістам, що планує спільний сімейний відпочинок зі своїм колишнім чоловіком — лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею — та їхніми трьома дітьми. Розлучення, про яке експара оголосила кілька тижнів тому, не завада для спілкування та адекватних стосунків.

Олена Тополя розкрила їхні спільні плани з ексчоловіком

За словами зірки, вона дійсно вдячна колишньому партнеру за все.

Попри це, Олена досі не розкриває, що було переломним моментом у їхніх стосунках.

От я не можу й не хочу коментувати. Ми все написали, усе сказали, ми з дітками разом. Тобто ми як батьки нікуди не поділилися — ми максимально стараємося комунікувати, — заявила співачка.

Тополя також підтвердила представникам ЗМІ, що у них навіть запланований сімейний відпочинок.

За словами Олени, вони разом з Тарасом та трьома дітьми поїдуть на канікулах в гори.

У нас відпочинок разом буде. Ми їдемо в гори, будемо кататися на лижах, на сноубордах, — зазначила зірка.

Що важливо розуміти, Олена та Тарас разом будували родину 12 років. За цей час вони народили трьох дітей: 12-річного сина Романа, 10-річного Марка та доньку Марію, якій 5 років.