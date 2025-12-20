"Їдемо в гори". Олена Тополя планує відпочинок з ексчоловіком на тлі розлучення

Відома українська співачка Олена Тополя підтвердила журналістам, що планує спільний сімейний відпочинок зі своїм колишнім чоловіком — лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею — та їхніми трьома дітьми. Розлучення, про яке експара оголосила кілька тижнів тому, не завада для спілкування та адекватних стосунків.
Головні тези:
- Олена досі не розкриває головну причину розриву з батьком своїх дітей.
- Однак вона чітко дала зрозуміти, що вони продовжують діалог заради дітей.
Олена Тополя розкрила їхні спільні плани з ексчоловіком
За словами зірки, вона дійсно вдячна колишньому партнеру за все.
Попри це, Олена досі не розкриває, що було переломним моментом у їхніх стосунках.
Тополя також підтвердила представникам ЗМІ, що у них навіть запланований сімейний відпочинок.
За словами Олени, вони разом з Тарасом та трьома дітьми поїдуть на канікулах в гори.
Що важливо розуміти, Олена та Тарас разом будували родину 12 років. За цей час вони народили трьох дітей: 12-річного сина Романа, 10-річного Марка та доньку Марію, якій 5 років.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-