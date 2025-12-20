"Едем в горы". Елена Тополя планирует отдых с экс-мужем на фоне развода

Известная украинская певица Елена Тополя подтвердила журналистам, что планирует совместный семейный отдых со своим бывшим мужем - лидером группы "Антитела" Тарасом Тополеем - и их тремя детьми. Развод, о котором экспара объявила несколько недель назад, не помеха для общения и адекватных отношений.

Елена Тополя раскрыла их совместные планы с экс-мужем

По словам звезды, она действительно благодарна бывшему партнеру за все.

Однако Елена до сих пор не раскрывает, что было переломным моментом в их отношениях.

Вот я не могу и не хочу комментировать. Мы все написали, все сказали, мы вместе с детьми. То есть, мы как родители никуда не делились — мы максимально стараемся общаться, — заявила певица. Поделиться

Тополя также подтвердила представителя СМИ, что у них даже запланирован семейный отдых.

По словам Елены, они вместе с Тарасом и тремя детьми поедут на каникулах в горы.

У нас отдых вместе будет. Мы едем в горы, будем кататься на лыжах, на сноубордах, — отметила звезда. Поделиться

Что важно понимать, Елена и Тарас вместе строили семью 12 лет. За это время они родили троих детей: 12-летнего сына Романа, 10-летнего Марка и дочь Марию, которой 5 лет.