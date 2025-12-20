"Едем в горы". Елена Тополя планирует отдых с экс-мужем на фоне развода
"Едем в горы". Елена Тополя планирует отдых с экс-мужем на фоне развода

Елена Тополя раскрыла их совместные планы с экс-мужем
Читати українською
Источник:  1+1

Известная украинская певица Елена Тополя подтвердила журналистам, что планирует совместный семейный отдых со своим бывшим мужем - лидером группы "Антитела" Тарасом Тополеем - и их тремя детьми. Развод, о котором экспара объявила несколько недель назад, не помеха для общения и адекватных отношений.

  • Елена до сих пор не раскрывает главную причину разрыва с отцом своих детей.
  • Однако она ясно дала понять, что они продолжают диалог ради детей.

По словам звезды, она действительно благодарна бывшему партнеру за все.

Однако Елена до сих пор не раскрывает, что было переломным моментом в их отношениях.

Вот я не могу и не хочу комментировать. Мы все написали, все сказали, мы вместе с детьми. То есть, мы как родители никуда не делились — мы максимально стараемся общаться, — заявила певица.

Тополя также подтвердила представителя СМИ, что у них даже запланирован семейный отдых.

По словам Елены, они вместе с Тарасом и тремя детьми поедут на каникулах в горы.

У нас отдых вместе будет. Мы едем в горы, будем кататься на лыжах, на сноубордах, — отметила звезда.

Что важно понимать, Елена и Тарас вместе строили семью 12 лет. За это время они родили троих детей: 12-летнего сына Романа, 10-летнего Марка и дочь Марию, которой 5 лет.

