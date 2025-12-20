"Едем в горы". Елена Тополя планирует отдых с экс-мужем на фоне развода

Известная украинская певица Елена Тополя подтвердила журналистам, что планирует совместный семейный отдых со своим бывшим мужем - лидером группы "Антитела" Тарасом Тополеем - и их тремя детьми. Развод, о котором экспара объявила несколько недель назад, не помеха для общения и адекватных отношений.
Главные тезисы
- Елена до сих пор не раскрывает главную причину разрыва с отцом своих детей.
- Однако она ясно дала понять, что они продолжают диалог ради детей.
Елена Тополя раскрыла их совместные планы с экс-мужем
По словам звезды, она действительно благодарна бывшему партнеру за все.
Однако Елена до сих пор не раскрывает, что было переломным моментом в их отношениях.
Тополя также подтвердила представителя СМИ, что у них даже запланирован семейный отдых.
По словам Елены, они вместе с Тарасом и тремя детьми поедут на каникулах в горы.
Что важно понимать, Елена и Тарас вместе строили семью 12 лет. За это время они родили троих детей: 12-летнего сына Романа, 10-летнего Марка и дочь Марию, которой 5 лет.
