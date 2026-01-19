"Я не мовчу!". Олена Тополя заявила про шантаж і погрози через приватні відео

Вночі 19 січня журналістам та відомим блогерам надійшли анонімні повідомлення із лінками на приватні відео Олени Тополі. Співачка прокоментувала ситуацію як спробу шантажу та вимагання грошей.

Олена Тополя стала жертвою шантажистів: що відомо

У тексті листа, який надійшов медіа, йдеться, що Олена Тополя із жовтня 2025-го по січень 2026 року начебто мала романтичні зв'язки з молодим чоловіком 2003 року народження. Той приховано знімав відео делікатного характеру, а після цього почав її шантажувати.

Згодом співачка опублікувала в соцмережах допис, де розповіла свою версію того, що відбувається. За її словами, погрози надійшли ще 10 січня. Зловмисник вимагав грошей, щоб не публікувати записи в інтернеті. Поширити

Олена звернулася із заявою до правоохоронних органів. За її словами, матеріали сфабриковані — дати спеціально вказані фейкові, щоб принизити та "нав’язати провину зради".

Моє тіло, моя інтимність — це не здобич, не товар і не привід для приниження чи збагачення. Це належить тільки мені! Ніхто не має права красти мою гідність чи паплюжити її. Олена Тополя Співачка

Тополя оприлюднила текст вимог, які отримала від шантажистів. Зловмисники вимагали перерахувати 25 ETH (еквівалент близько 75 тисяч доларів США) на вказаний криптогаманець, погрожуючи подальшим поширенням матеріалів.

Співачка попросила журналістів, медіа, блогерів та всіх, у кого з’являються ці матеріали, не публікувати матеріали й не робити скріншоти. Поширити

Поліція прийняла заяву. Ведеться слідство. Відео поширюють Telegram-канали, — прокоментувала представниця артистки.

Згодом з'явилася інформація від поліції, що підозрюваного таки затримали.

За нерозповсюдження конфіденційної інформації щодо артистки затриманий вимагав гроші. Йдеться про 23-річного мешканця Києва. Він мав у своєму розпорядженні інформацію, що може скомпрометувати особу. Аби ця інформація не потрапила в публічну площину, вимагав гроші. Його затримали оперативники ДСР Нацполіціі та слідчі поліції Київської області. Потерпіла звернулася із заявою до поліції. Поширити

Вимагача затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі поліції оголосили йому про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.