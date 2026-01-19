"Я не мовчу!". Олена Тополя заявила про шантаж і погрози через приватні відео

Вночі 19 січня журналістам та відомим блогерам надійшли анонімні повідомлення із лінками на приватні відео Олени Тополі. Співачка прокоментувала ситуацію як спробу шантажу та вимагання грошей.
Головні тези:
- Олена Тополя оприлюднила факти шантажу та погроз через приватні відео.
- Після звернення до правоохоронних органів підозрюваного у шантажі вдалося затримати.
- Зазначений шантажист вимагав велику суму грошей на криптовалютний гаманець.
Олена Тополя стала жертвою шантажистів: що відомо
У тексті листа, який надійшов медіа, йдеться, що Олена Тополя із жовтня 2025-го по січень 2026 року начебто мала романтичні зв'язки з молодим чоловіком 2003 року народження. Той приховано знімав відео делікатного характеру, а після цього почав її шантажувати.
Олена звернулася із заявою до правоохоронних органів. За її словами, матеріали сфабриковані — дати спеціально вказані фейкові, щоб принизити та "нав’язати провину зради".
Тополя оприлюднила текст вимог, які отримала від шантажистів. Зловмисники вимагали перерахувати 25 ETH (еквівалент близько 75 тисяч доларів США) на вказаний криптогаманець, погрожуючи подальшим поширенням матеріалів.
Поліція прийняла заяву. Ведеться слідство. Відео поширюють Telegram-канали, — прокоментувала представниця артистки.
Згодом з'явилася інформація від поліції, що підозрюваного таки затримали.
Вимагача затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі поліції оголосили йому про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
