"Я не молчу!". Елена Тополя заявила о шантаже и угрозах из-за частных видео

Ночью 19 января журналистам и известным блоггерам поступили анонимные сообщения с ссылками на частные видео Елены Тополи. Певица прокомментировала ситуацию как попытку шантажа и вымогательства денег.

Елена Тополя стала жертвой шантажистов: что известно

В тексте письма, которое пришло медиа, говорится, что Елена Тополя с октября 2025-го по январь 2026 года якобы имела романтические связи с молодым человеком 2003 года рождения. Тот скрыто снимал видео деликатного характера, а затем начал его шантажировать.

Впоследствии певица опубликовала в соцсетях запись, где рассказала свою версию происходящего. По ее словам, угрозы поступили еще 10 января. Злоумышленник потребовал денег, чтобы не публиковать записи в интернете. Поделиться

Елена обратилась с заявлением в правоохранительные органы. По ее словам, материалы сфабрикованы — дать специально указанные фейковые, чтобы унизить и "навязать вину измены".

Мое тело, моя интимность — это не добыча, не товар и не повод для унижения или обогащения. Это принадлежит только мне! Никто не имеет права воровать мое достоинство или поносить его. Елена Тополь Певица

Тополь обнародовал текст требований, полученных от шантажистов. Злоумышленники потребовали перечислить 25 ETH (эквивалент около 75 тысяч долларов США) на указанный криптогаманец, угрожая дальнейшим распространением материалов.

Певица попросила журналистов, медиа, блоггеров и всех, у кого появляются эти материалы, не публиковать материалы и не делать скриншоты. Поделиться

Полиция приняла заявление. Ведется следствие. Видео распространяют Telegram-каналы, — прокомментировала представительница артистки.

Впоследствии появилась информация от задержанной подозреваемого полиции.

За нераспространение конфиденциальной информации по артистке задержанный требовал деньги. Речь идет о 23-летнем жителе Киева. Он располагал информацией, которая может скомпрометировать личность. Чтобы эта информация не попала в публичную плоскость, потребовал деньги. Он был задержан оперативниками ДСР Нацполиции и следственными полициями Киевской области. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Поделиться

Вымогателя задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. Следователи полиции объявили ему о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.