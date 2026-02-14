Елена Тополя откровенно призналась, как познакомилась с молодым поклонником

Известная украинская певица Елена Тополя решила впервые публично раскрыть подробности знакомства с парнем, который после непродолжительных отношений начал ее шантажировать интимными видео.
Главные тезисы
- По словам звезды, парень получил деньги, чтобы соблазнить ее.
- Она верила в искренность его чувств и не знала, что все может закончиться скандалом.
Молодой человек сознательно подстроил встречу с Еленой Тополей
По словам артистки, парень намеренно подстроил небольшую аварию, чтобы найти повод для начала диалога, однако об этом она узнала намного позже.
Более того, поклонник уверял Елену, что он о шоу-бизнесе вообще ничего не знает.
На этом молодой человек не остановился и делал все возможное, чтобы Елена поверила в его искренние чувства.
Прежде всего, он поддерживал звезду в ее творческих планах, засыпал комплиментами и тому подобное.
