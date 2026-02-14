Елена Тополя откровенно призналась, как познакомилась с молодым поклонником
Елена Тополя откровенно призналась, как познакомилась с молодым поклонником

Молодой человек сознательно подстроил встречу с Еленой Тополей
Известная украинская певица Елена Тополя решила впервые публично раскрыть подробности знакомства с парнем, который после непродолжительных отношений начал ее шантажировать интимными видео.

Главные тезисы

  • По словам звезды, парень получил деньги, чтобы соблазнить ее.
  • Она верила в искренность его чувств и не знала, что все может закончиться скандалом.

Молодой человек сознательно подстроил встречу с Еленой Тополей

По словам артистки, парень намеренно подстроил небольшую аварию, чтобы найти повод для начала диалога, однако об этом она узнала намного позже.

Более того, поклонник уверял Елену, что он о шоу-бизнесе вообще ничего не знает.

Потом были странные совпадения, что я ему не говорила, куда я буду ехать, в какие города, что я там буду делать. А он мне говорил: да, я завтра еду туда-то, а послезавтра — туда-то. И я думала о себе: странно, я тоже туда уезжаю... Постоянно пытался встретиться со мной. Мы не ходили по заведениям. Видились в машине, — рассказала Тополя.

На этом молодой человек не остановился и делал все возможное, чтобы Елена поверила в его искренние чувства.

Прежде всего, он поддерживал звезду в ее творческих планах, засыпал комплиментами и тому подобное.

Были цветы, подарки. Внимание со всех сторон. И комплиментов насыпал, что я столько за всю свою жизнь не слышала… Возможно, как и любая женщина, особенно после развода, ну повелась на что-то… Я свободна… Я почувствовала, что я могу себе позволить общаться и не только общаться, — вспоминает Елена.

