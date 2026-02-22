"Вона ж хижак". Тополя зізнався, чи спілкувався з Тіною Кароль після різкої заяви
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

"Вона ж хижак". Тополя зізнався, чи спілкувався з Тіною Кароль після різкої заяви

Тополя не вважає, що образив Кароль
Джерело:  online.ua

Фронтмен українського гурту "Антитіла" Тарас Тополя прокоментував свої нещодавні скандальні висловлювання про співачку Тіну Кароль. Він заявив, що не обговорював їх зі своєю колегою по сцені під час їхніх зустрічей.

Головні тези:

  • Тарас Тополя вірить, що Тіна Кароль розуміє його посилі та меседжі.
  • Після його гучних заяв конфлікту з артисткою не було.

Тополя не вважає, що образив Кароль

Ні, я не спілкувався. І не ініціював спілкування. Коли ми з нею бачимося, ми нормально вітаємося, нормально спілкуємося, — розповів артист під час бесіди з журналістом Ярославом Гопацею.

На переконання Тараса Тополі, його слова не образили колегу по сцені.

Артист також припустив, що Тіна чудово зрозуміла, що насправді він мав на увазі.

Мені не здається, що їй було неприємно. Мені здається, що вона прекрасно зрозуміла мій посил і мій меседж, — додав співак.

Як уже згадувалося раніше, не так давно Тарас Тополя шокував український шоубізнес неочікуваною та гучною заявою.

Артиск почав стверджувати, що Кароль у своїй творчості "маскується під роль жертви", хоча насправді є “хижаком”:

Мені не подобаються її пісні, я не є її аудиторією. Мабуть, тому що вони для мене фальшиві. Не вірю. Чому? Тому що цей образ жертви... все таке між крапельками м'яко, з такою щемливою подачею. А насправді, вона ж хижак. У правильному, хорошому розумінні. Це розумний, хитрий хижак, з досвідом. Сильна жінка, яка ховається у своїй творчості. Це тигриця з кігтями, яка маскується під роль жертви.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
"Це така крінжатина". Тіна Кароль втрутилася у гучний медійний скандал
Кароль
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Тіна Кароль оцінила шанс на стосунки з 20-річним хлопцем — відео
Кароль відповідає на питання фанатів
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
"Який красивий". Тіна Кароль показала свого дорослого сина
Тіна Кароль

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?