"Вона ж хижак". Тополя зізнався, чи спілкувався з Тіною Кароль після різкої заяви

Фронтмен українського гурту "Антитіла" Тарас Тополя прокоментував свої нещодавні скандальні висловлювання про співачку Тіну Кароль. Він заявив, що не обговорював їх зі своєю колегою по сцені під час їхніх зустрічей.

Тополя не вважає, що образив Кароль

Ні, я не спілкувався. І не ініціював спілкування. Коли ми з нею бачимося, ми нормально вітаємося, нормально спілкуємося, — розповів артист під час бесіди з журналістом Ярославом Гопацею. Поширити

На переконання Тараса Тополі, його слова не образили колегу по сцені.

Артист також припустив, що Тіна чудово зрозуміла, що насправді він мав на увазі.

Мені не здається, що їй було неприємно. Мені здається, що вона прекрасно зрозуміла мій посил і мій меседж, — додав співак. Поширити

Як уже згадувалося раніше, не так давно Тарас Тополя шокував український шоубізнес неочікуваною та гучною заявою.

Артиск почав стверджувати, що Кароль у своїй творчості "маскується під роль жертви", хоча насправді є “хижаком”: