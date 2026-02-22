"Вона ж хижак". Тополя зізнався, чи спілкувався з Тіною Кароль після різкої заяви

Фронтмен українського гурту "Антитіла" Тарас Тополя прокоментував свої нещодавні скандальні висловлювання про співачку Тіну Кароль. Він заявив, що не обговорював їх зі своєю колегою по сцені під час їхніх зустрічей.
Головні тези:
- Тарас Тополя вірить, що Тіна Кароль розуміє його посилі та меседжі.
- Після його гучних заяв конфлікту з артисткою не було.
Тополя не вважає, що образив Кароль
На переконання Тараса Тополі, його слова не образили колегу по сцені.
Артист також припустив, що Тіна чудово зрозуміла, що насправді він мав на увазі.
Як уже згадувалося раніше, не так давно Тарас Тополя шокував український шоубізнес неочікуваною та гучною заявою.
Артиск почав стверджувати, що Кароль у своїй творчості "маскується під роль жертви", хоча насправді є “хижаком”:
