"Який красивий". Тіна Кароль показала свого дорослого сина

Відома українська співачка Тіна Кароль вперше за довгий час вирішила показати свої фанатам сина Веніаміна. Шанувальники зірки звернули увагу на те, що вони дуже схожі зовнішньо.
Головні тези:
- Веніамін уже давно не проживає в Україні.
- Кароль зізнається, що син мотивує її продовжувати жити та працювати.
Як виглядає єдиний син Тіни Кароль
Усі фанати зірки знають про те, що 17-річний Веніамін вже багато років навчається за кордоном.
Та й сама Тіна ніколи не приховувала цей факт біографії сина.
За словами співачки, Веніамін обрав для себе спеціалізацію "Політологія, економіка і бізнес" і вже тішить маму своїми першими досягненнями.
Кароль також зізнавалася, що інколи син приїжджає в Україну до зіркової матері.
Тіна також розповіла фанатам, що попри складні часи, саме Веніамін мотивує її продовжувати жити та заробляти гроші.
Як фанати реагують на нове фото сина Тіни Кароль:
Ви дуже-дуже схожі!;
Який красивий! Весь у маму;
А мені здається, що юнак більше схожий на тата;
Не можу повірити, що він вже такий дорослий…;
Ох, ця любов в очах матері;
Ну, він — красень — тут все ясно.
