"Який красивий". Тіна Кароль показала свого дорослого сина
Тіна Кароль
Джерело:  online.ua

Відома українська співачка Тіна Кароль вперше за довгий час вирішила показати свої фанатам сина Веніаміна. Шанувальники зірки звернули увагу на те, що вони дуже схожі зовнішньо.

Головні тези:

  • Веніамін уже давно не проживає в Україні.
  • Кароль зізнається, що син мотивує її продовжувати жити та працювати.

Як виглядає єдиний син Тіни Кароль

Усі фанати зірки знають про те, що 17-річний Веніамін вже багато років навчається за кордоном.

Та й сама Тіна ніколи не приховувала цей факт біографії сина.

За словами співачки, Веніамін обрав для себе спеціалізацію "Політологія, економіка і бізнес" і вже тішить маму своїми першими досягненнями.

Кароль також зізнавалася, що інколи син приїжджає в Україну до зіркової матері.

Тіна також розповіла фанатам, що попри складні часи, саме Веніамін мотивує її продовжувати жити та заробляти гроші.

Тримає відповідальність за те, що треба заробляти на хліб. Я все ж таки мама й піклуюсь про сина і колектив. Тож не маю права на слабкість, хоча дуже хочеться, — заявила Кароль.

Фото: скриншот

Як фанати реагують на нове фото сина Тіни Кароль:

  • Ви дуже-дуже схожі!;

  • Який красивий! Весь у маму;

  • А мені здається, що юнак більше схожий на тата;

  • Не можу повірити, що він вже такий дорослий…;

  • Ох, ця любов в очах матері;

  • Ну, він — красень — тут все ясно.

