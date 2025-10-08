Тіна Кароль оцінила шанс на стосунки з 20-річним хлопцем — відео
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Тіна Кароль оцінила шанс на стосунки з 20-річним хлопцем — відео

Кароль відповідає на питання фанатів
Джерело:  online.ua

Відома українська співачка Тіна Кароль вирішила повідповідати на запитання своїх шанувальників. Для цього вона започаткувала рубрику “Питання/відповідь” у своїх соціальних мережах.

Головні тези:

  • Тіна мріє бути щасливою і вважає, що справжнє щастя - це щасливі люди поруч з нею.
  • Вона також розповіла про свою “улюблену пісню”.

Кароль відповідає на питання фанатів

Шанувальники неочікувано для всіх поцікавилися в української зірки, чи є шанс у амбітного 20-річного хлопця познайомитися з нею.

На це запитання Тіна Кароль відповіла категорично:

Шансів немає, — відверто зізналася співачка.

На цьому фанати не зупинилися й запитала, як би Тіна Кароль описала себе трьома словами.

Зірка наголосила: непокірна, вільна і незламна.

Тіна також вразила зізнанням про свою улюблену пісню:

Моє улюблене — це тиша.

Як зазначила Кароль, вона проводить багато часу, створюючи та аналізуючи музику, тому особливо цінує моменти спокою.

Окрім того, Кароль зізналася, що мріє бути щасливою, і зворушила шанувальників одкровенням про те, що ж приносить їй справжнє щастя:

Коли люди навколо щасливі. Правда. Мені подобається, коли мене оточують задоволені люди, — додала зірка.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
"Я собі заборонила". Тіна Кароль вразила зізнанням про своє табу
Тіна Кароль
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
"Людині потрібна людина". Тіна Кароль представила нову пісню — відео
Кароль
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
"Це така крінжатина". Тіна Кароль втрутилася у гучний медійний скандал
Кароль

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?