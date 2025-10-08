Тіна Кароль оцінила шанс на стосунки з 20-річним хлопцем — відео

Відома українська співачка Тіна Кароль вирішила повідповідати на запитання своїх шанувальників. Для цього вона започаткувала рубрику “Питання/відповідь” у своїх соціальних мережах.
Головні тези:
- Тіна мріє бути щасливою і вважає, що справжнє щастя - це щасливі люди поруч з нею.
- Вона також розповіла про свою “улюблену пісню”.
Кароль відповідає на питання фанатів
Шанувальники неочікувано для всіх поцікавилися в української зірки, чи є шанс у амбітного 20-річного хлопця познайомитися з нею.
На це запитання Тіна Кароль відповіла категорично:
На цьому фанати не зупинилися й запитала, як би Тіна Кароль описала себе трьома словами.
Зірка наголосила: непокірна, вільна і незламна.
Тіна також вразила зізнанням про свою улюблену пісню:
Як зазначила Кароль, вона проводить багато часу, створюючи та аналізуючи музику, тому особливо цінує моменти спокою.
Окрім того, Кароль зізналася, що мріє бути щасливою, і зворушила шанувальників одкровенням про те, що ж приносить їй справжнє щастя:
