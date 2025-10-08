Тіна Кароль оцінила шанс на стосунки з 20-річним хлопцем — відео

Відома українська співачка Тіна Кароль вирішила повідповідати на запитання своїх шанувальників. Для цього вона започаткувала рубрику “Питання/відповідь” у своїх соціальних мережах.

Кароль відповідає на питання фанатів

Шанувальники неочікувано для всіх поцікавилися в української зірки, чи є шанс у амбітного 20-річного хлопця познайомитися з нею.

На це запитання Тіна Кароль відповіла категорично:

Шансів немає, — відверто зізналася співачка. Поширити

На цьому фанати не зупинилися й запитала, як би Тіна Кароль описала себе трьома словами.

Зірка наголосила: непокірна, вільна і незламна.

Тіна також вразила зізнанням про свою улюблену пісню:

Моє улюблене — це тиша. Поширити

Як зазначила Кароль, вона проводить багато часу, створюючи та аналізуючи музику, тому особливо цінує моменти спокою.

Окрім того, Кароль зізналася, що мріє бути щасливою, і зворушила шанувальників одкровенням про те, що ж приносить їй справжнє щастя: