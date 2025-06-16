"Я собі заборонила". Тіна Кароль вразила зізнанням про своє табу

За словами відомої української співачки Тіни Кароль, ще колись давно вона ухвалила рішення, що не буде шукати для себе друзів у шоу-бізнесі. Як виявилося, це для зірки табу.
Головні тези:
- Самотність української співачки у шоу-бізнесі не є для неї травмуючою.
- Успіх для Тіни - це самотність, яка допомагає спрямовувати увагу на самопізнання та розширення світогляду.
Кароль поділилася своєю думкою з приводу дружби
Нещодавно зірка української сцени провела зустріч зі студентами та розповіла про свій секрет успіху у побудові кар'єри.
Під час цієї події Тіна розповіла, що у неї немає справжніх друзів в українському шоу-бізнесі.
Зірка відверто зізналася, що ця самотність її не травмує. Ба більше, навіть є у певному сенсі комфортною.
Також Тіна розповіла, яким наразі для неї є ідеальний вечір.
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