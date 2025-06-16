"Я собі заборонила". Тіна Кароль вразила зізнанням про своє табу
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

"Я собі заборонила". Тіна Кароль вразила зізнанням про своє табу

Тіна Кароль
Джерело:  online.ua

За словами відомої української співачки Тіни Кароль, ще колись давно вона ухвалила рішення, що не буде шукати для себе друзів у шоу-бізнесі. Як виявилося, це для зірки табу.

Головні тези:

  • Самотність української співачки у шоу-бізнесі не є для неї травмуючою.
  • Успіх для Тіни - це самотність, яка допомагає спрямовувати увагу на самопізнання та розширення світогляду.

Кароль поділилася своєю думкою з приводу дружби

Нещодавно зірка української сцени провела зустріч зі студентами та розповіла про свій секрет успіху у побудові кар'єри.

Під час цієї події Тіна розповіла, що у неї немає справжніх друзів в українському шоу-бізнесі.

Я дуже самотня в цій індустрії. Довелося вбити поклик бачити в людях добро і дружити. Це я собі заборонила. У мене немає друзів — тільки знайомі.

Тіна Кароль

Тіна Кароль

Українська співачка

Зірка відверто зізналася, що ця самотність її не травмує. Ба більше, навіть є у певному сенсі комфортною.

Також Тіна розповіла, яким наразі для неї є ідеальний вечір.

Якщо запитати, як я проводжу вечір, — сама. Тоді ніхто не сіє інформацією, що я роблю, і більше з'явилось часу на самопізнання, на розширення світогляду, на читання книг і так далі. Чесно зізнаюся, що успіх — це самотність.

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