"Я собі заборонила". Тіна Кароль вразила зізнанням про своє табу

За словами відомої української співачки Тіни Кароль, ще колись давно вона ухвалила рішення, що не буде шукати для себе друзів у шоу-бізнесі. Як виявилося, це для зірки табу.

Кароль поділилася своєю думкою з приводу дружби

Нещодавно зірка української сцени провела зустріч зі студентами та розповіла про свій секрет успіху у побудові кар'єри.

Під час цієї події Тіна розповіла, що у неї немає справжніх друзів в українському шоу-бізнесі.

Я дуже самотня в цій індустрії. Довелося вбити поклик бачити в людях добро і дружити. Це я собі заборонила. У мене немає друзів — тільки знайомі. Тіна Кароль Українська співачка

Зірка відверто зізналася, що ця самотність її не травмує. Ба більше, навіть є у певному сенсі комфортною.

Також Тіна розповіла, яким наразі для неї є ідеальний вечір.