Тіна Кароль розкрила "секрет" свого успіху на сцені

Відома українська співачка Тіна Кароль вирішила відверто зізнатися, що на кожному концерті суфлер підказує їй слова пісень.
Головні тези:
- Співачка стверджує, що ніколи особисто не висловлювала погані слова про інших артистів.
- Тіна Кароль розповіла, як закінчився конфлікт з Ольгою Поляковою.
Тіна Кароль розкрила цікаві факти про своє життя
Окрім того, Тіна Кароль звернула увагу на те, що особисто жодного разу про жодного артиста не сказала поганих слів.
За словами Тіни Кароль, він вичерпаний:
Що важливо розуміти, 4 роки тому Оля Полякова в третьому випуску шоу "Маска" назвала Тіну Кароль "відомою плакальницею на похоронах".
Після такої гучної заявив між співачками спалахнув неабиякий скандал.
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