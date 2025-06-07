Тіна Кароль розкрила "секрет" свого успіху на сцені
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Тіна Кароль розкрила "секрет" свого успіху на сцені

Тіна Кароль розкрила цікаві факти про своє життя
Джерело:  online.ua

Відома українська співачка Тіна Кароль вирішила відверто зізнатися, що на кожному концерті суфлер підказує їй слова пісень. 

Головні тези:

  • Співачка стверджує, що ніколи особисто не висловлювала погані слова про інших артистів.
  • Тіна Кароль розповіла, як закінчився конфлікт з Ольгою Поляковою.

Тіна Кароль розкрила цікаві факти про своє життя

Я розповім секрет, у мене є суфлер на кожному концерті... Тому що завдань купа, співати потрібно, дві години на сцені... Я ж не комп'ютер, - зізналася співачка в інтерв'ю "Нашому радіо".

Окрім того, Тіна Кароль звернула увагу на те, що особисто жодного разу про жодного артиста не сказала поганих слів.

На цьому тлі журналісти поцікавився в артистки про давній конфлікт з її колегою по сцені Олею Поляковою.

За словами Тіни Кароль, він вичерпаний:

Вона колись щось сказала на якійсь програмі. Ми між собою це вирішили. Вона вибачилася, я їй сказала: "Оля, я тебе обіймаю, все буває". І це все минуло, - розповіла зірка.

Що важливо розуміти, 4 роки тому Оля Полякова в третьому випуску шоу "Маска" назвала Тіну Кароль "відомою плакальницею на похоронах".

Після такої гучної заявив між співачками спалахнув неабиякий скандал.

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