Тина Кароль раскрыла "секрет" своего успеха на сцене
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Тина Кароль раскрыла "секрет" своего успеха на сцене

Тина Кароль раскрыла интересные факты о своей жизни
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Источник:  online.ua

Известная украинская певица Тина Кароль решила откровенно признаться, что на каждом концерте суфлер подсказывает ей слова песен.

Главные тезисы

  • Певица утверждает, что никогда лично не высказывала плохих слов о других артистах.
  • Тина Кароль рассказала, как закончился конфликт с Ольгой Поляковой.

Тина Кароль раскрыла интересные факты о своей жизни

Я расскажу секрет, у меня есть суфлер на каждом концерте... Потому что задач куча, петь нужно, два часа на сцене... Я ведь не компьютер, — призналась певица в интервью "Нашему радио".

Кроме того, Тина Кароль обратила внимание на то, что лично ни разу ни о одном артисте не сказала плохих слов.

На этом фоне журналисты поинтересовались у артистки о давнем конфликте с ее коллегой по сцене Олей Поляковой.

По словам Тины Кароль, он исчерпан:

Она когда-то сказала на какой-то программе. Мы решили между собой. Она извинилась, я ей сказала: "Оля, я тебя обнимаю, все бывает". И это все прошло, — рассказала звезда.

Что важно понимать, 4 года назад Оля Полякова в третьем выпуске шоу "Маска" назвала Тину Кароль "известной плакальщицей на похоронах".

После такого громкого заявления между певицами разразился нешуточный скандал.

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