Тина Кароль раскрыла "секрет" своего успеха на сцене

Известная украинская певица Тина Кароль решила откровенно признаться, что на каждом концерте суфлер подсказывает ей слова песен.
Главные тезисы
- Певица утверждает, что никогда лично не высказывала плохих слов о других артистах.
- Тина Кароль рассказала, как закончился конфликт с Ольгой Поляковой.
Тина Кароль раскрыла интересные факты о своей жизни
Кроме того, Тина Кароль обратила внимание на то, что лично ни разу ни о одном артисте не сказала плохих слов.
По словам Тины Кароль, он исчерпан:
Что важно понимать, 4 года назад Оля Полякова в третьем выпуске шоу "Маска" назвала Тину Кароль "известной плакальщицей на похоронах".
После такого громкого заявления между певицами разразился нешуточный скандал.
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