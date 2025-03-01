Оля Полякова назвала Тину Кароль "нервной крикухой"

Украинская певица Оля Полякова откровенно рассказала о своем реальном отношении к коллеге по сцене — Тине Кароль. Артистка утверждает, что между ними все же есть конкуренция, одна не только она.

Полякова откровенно призналась, как относится к Кароль

По словам звездной блондинки, она действительно очень любит Тину Кароль.

Оля Полякова не скрывает и не отрицает, что они постоянно "бадаются" в шоу-бизнесе, однако, как считает артистка, в этом нет ничего плохого.

Смотрите, я очень люблю Тину как артистку. Прям люблю. Она "нервная крикуха". Такой и должна быть артистка, я сама такая. Я люблю Тину, как-то так случилось, что нас осталось только две и бодаться приходится друг с другом. Оля Полякова Украинская певица

На этом фоне артистка напомнила о своих публичных конфликтах с телеведущей и журналисткой Машей Ефросининой.

Как отметила Оля Полякова, каким-то образом эти споры и скандалы закончились крепкой дружбой, которая длится уже много лет.