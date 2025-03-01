Оля Полякова назвала Тину Кароль "нервной крикухой"

Украинская певица Оля Полякова откровенно рассказала о своем реальном отношении к коллеге по сцене — Тине Кароль. Артистка утверждает, что между ними все же есть конкуренция, одна не только она.
Главные тезисы
- Певица подчеркнула, что считает их разборки с Кароль нормальным явлением.
- Оля Полякова рассказала о публичных конфликтах с Машей Ефросининой, которые закончились крепкой дружбой.
Полякова откровенно призналась, как относится к Кароль
По словам звездной блондинки, она действительно очень любит Тину Кароль.
Оля Полякова не скрывает и не отрицает, что они постоянно "бадаются" в шоу-бизнесе, однако, как считает артистка, в этом нет ничего плохого.
На этом фоне артистка напомнила о своих публичных конфликтах с телеведущей и журналисткой Машей Ефросининой.
Как отметила Оля Полякова, каким-то образом эти споры и скандалы закончились крепкой дружбой, которая длится уже много лет.
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