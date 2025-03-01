Оля Полякова назвала Тину Кароль "нервной крикухой"
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Оля Полякова назвала Тину Кароль "нервной крикухой"

Кароль
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Источник:  online.ua

Украинская певица Оля Полякова откровенно рассказала о своем реальном отношении к коллеге по сцене — Тине Кароль. Артистка утверждает, что между ними все же есть конкуренция, одна не только она.

Главные тезисы

  • Певица подчеркнула, что считает их разборки с Кароль нормальным явлением.
  • Оля Полякова рассказала о публичных конфликтах с Машей Ефросининой, которые закончились крепкой дружбой.

Полякова откровенно призналась, как относится к Кароль

По словам звездной блондинки, она действительно очень любит Тину Кароль.

Оля Полякова не скрывает и не отрицает, что они постоянно "бадаются" в шоу-бизнесе, однако, как считает артистка, в этом нет ничего плохого.

Смотрите, я очень люблю Тину как артистку. Прям люблю. Она "нервная крикуха". Такой и должна быть артистка, я сама такая. Я люблю Тину, как-то так случилось, что нас осталось только две и бодаться приходится друг с другом.

Оля Полякова

Оля Полякова

Украинская певица

На этом фоне артистка напомнила о своих публичных конфликтах с телеведущей и журналисткой Машей Ефросининой.

Как отметила Оля Полякова, каким-то образом эти споры и скандалы закончились крепкой дружбой, которая длится уже много лет.

Плюс она не поет. С Тиной мы играем историю конкуренции, — рассказала певица на концерте тура "Дорослих дівчат" в Польше.

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