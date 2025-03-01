Оля Полякова назвала Тіну Кароль "нервовою крикухою"
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Оля Полякова назвала Тіну Кароль "нервовою крикухою"

Полякова
Джерело:  online.ua

 Українська співачка Оля Полякова відверто розповіла про своє реальне ставлення до коліжанки по сцені — Тіни Кароль. Артистка стверджує, що між ними все ж є конкуренція, одна не лише вона.

Головні тези:

  • Співачка підкреслила, що вважає їхні розбірки з Кароль нормальним явищем.
  • Оля Полякова розповіла про публічні конфлікти з Машею Єфросиніною, які закінчилися міцною дружбою.

Полякова відверто зізналася, як ставиться до Кароль

За словами зіркової блондинки, вона дійсно дуже любить Тіну Кароль.

Оля Полякова не приховує та не заперечує, що вони постійно "бодаються" у шоу-бізнесі, проте, як вважає артистка, у цьому насправді немає нічого поганого.

Дивіться, я дуже люблю Тіну як артистку. Прям люблю. Вона "нервова крикуха". Такою й має бути артистка, я сама така. Я люблю Тіну, кось так сталося, що нас лишилося тільки дві і бодатися доводиться одна з одною.

Оля Полякова

Оля Полякова

Українська співачка

На цьому тлі артистка нагадала про свої публічні конфлікти з телеведучою та журналісткою Машею Єфросиніною.

Як зазначила Оля Полякова, якимось чином ці суперечки та скандали закінчилися міцною дружбою, яка триває уже багато років.

Плюс вона не співає. З Тіною ми відіграємо історію конкуренції, — розповіла співачка на концерті туру "Дорослих дівчат" у Польщі.

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