Оля Полякова назвала Тіну Кароль "нервовою крикухою"

Українська співачка Оля Полякова відверто розповіла про своє реальне ставлення до коліжанки по сцені — Тіни Кароль. Артистка стверджує, що між ними все ж є конкуренція, одна не лише вона.

Полякова відверто зізналася, як ставиться до Кароль

За словами зіркової блондинки, вона дійсно дуже любить Тіну Кароль.

Оля Полякова не приховує та не заперечує, що вони постійно "бодаються" у шоу-бізнесі, проте, як вважає артистка, у цьому насправді немає нічого поганого.

Дивіться, я дуже люблю Тіну як артистку. Прям люблю. Вона "нервова крикуха". Такою й має бути артистка, я сама така. Я люблю Тіну, кось так сталося, що нас лишилося тільки дві і бодатися доводиться одна з одною. Оля Полякова Українська співачка

На цьому тлі артистка нагадала про свої публічні конфлікти з телеведучою та журналісткою Машею Єфросиніною.

Як зазначила Оля Полякова, якимось чином ці суперечки та скандали закінчилися міцною дружбою, яка триває уже багато років.