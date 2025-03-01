Оля Полякова назвала Тіну Кароль "нервовою крикухою"

Українська співачка Оля Полякова відверто розповіла про своє реальне ставлення до коліжанки по сцені — Тіни Кароль. Артистка стверджує, що між ними все ж є конкуренція, одна не лише вона.
Головні тези:
- Співачка підкреслила, що вважає їхні розбірки з Кароль нормальним явищем.
- Оля Полякова розповіла про публічні конфлікти з Машею Єфросиніною, які закінчилися міцною дружбою.
Полякова відверто зізналася, як ставиться до Кароль
За словами зіркової блондинки, вона дійсно дуже любить Тіну Кароль.
Оля Полякова не приховує та не заперечує, що вони постійно "бодаються" у шоу-бізнесі, проте, як вважає артистка, у цьому насправді немає нічого поганого.
На цьому тлі артистка нагадала про свої публічні конфлікти з телеведучою та журналісткою Машею Єфросиніною.
Як зазначила Оля Полякова, якимось чином ці суперечки та скандали закінчилися міцною дружбою, яка триває уже багато років.
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