"Я себе запретила". Тина Кароль поразила признанием о своем табу

По словам известной украинской певицы Тины Кароль, еще когда-то давно она приняла решение, что не будет искать для себя друзей в шоу-бизнесе. Как выяснилось, это для звезды табу.
Главные тезисы
- Одиночество украинской певицы в шоу-бизнесе не является для нее травмирующим.
- Успех для Тины – это одиночество, помогающее направлять внимание на самопознание и расширение мировоззрения.
Кароль поделилась своим мнением по поводу дружбы
Недавно звезда украинской сцены провела встречу со студентами и рассказала о своем секрете успеха и многолетнем творческом пути.
Во время этого события Тина рассказала, что у нее нет настоящих друзей в украинском шоу-бизнесе.
Звезда откровенно призналась, что это одиночество ее не травмирует. Более того, даже в определенном смысле оно комфортно.
Также Тина рассказала, как для выглядит нее идеальный вечер.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-