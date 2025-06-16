"Я себе запретила". Тина Кароль поразила признанием о своем табу
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

"Я себе запретила". Тина Кароль поразила признанием о своем табу

Кароль поделилась своим мнением по поводу дружбы
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Источник:  online.ua

По словам известной украинской певицы Тины Кароль, еще когда-то давно она приняла решение, что не будет искать для себя друзей в шоу-бизнесе. Как выяснилось, это для звезды табу.

Главные тезисы

  • Одиночество украинской певицы в шоу-бизнесе не является для нее травмирующим.
  • Успех для Тины – это одиночество, помогающее направлять внимание на самопознание и расширение мировоззрения.

Кароль поделилась своим мнением по поводу дружбы

Недавно звезда украинской сцены провела встречу со студентами и рассказала о своем секрете успеха и многолетнем творческом пути.

Во время этого события Тина рассказала, что у нее нет настоящих друзей в украинском шоу-бизнесе.

Я очень одинока в этой индустрии. Пришлось убить зов видеть в людях добро и дружить.

Тина Король

Тина Король

Украинская певица

Звезда откровенно призналась, что это одиночество ее не травмирует. Более того, даже в определенном смысле оно комфортно.

Также Тина рассказала, как для выглядит нее идеальный вечер.

Если спросить, как я провожу вечер — сама. Тогда никто не сеет информацией, что я делаю, и больше появилось времени на самопознание, на расширение мировоззрения, на чтение книг и так далее. Честно признаюсь, что успех — это одиночество.

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