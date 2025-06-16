"Я себе запретила". Тина Кароль поразила признанием о своем табу

По словам известной украинской певицы Тины Кароль, еще когда-то давно она приняла решение, что не будет искать для себя друзей в шоу-бизнесе. Как выяснилось, это для звезды табу.

Кароль поделилась своим мнением по поводу дружбы

Недавно звезда украинской сцены провела встречу со студентами и рассказала о своем секрете успеха и многолетнем творческом пути.

Во время этого события Тина рассказала, что у нее нет настоящих друзей в украинском шоу-бизнесе.

Я очень одинока в этой индустрии. Пришлось убить зов видеть в людях добро и дружить. Тина Король Украинская певица

Звезда откровенно призналась, что это одиночество ее не травмирует. Более того, даже в определенном смысле оно комфортно.

Также Тина рассказала, как для выглядит нее идеальный вечер.