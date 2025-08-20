"Це така крінжатина". Тіна Кароль втрутилася у гучний медійний скандал
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

"Це така крінжатина". Тіна Кароль втрутилася у гучний медійний скандал

Кароль
Джерело:  online.ua

Нещодавно соціальні мережі сколихнула заява фронтмена гурту O.Torvald Жені Галича, який виразив невдоволення творчістю молодого українського виконавця DREVO, зокрема хітом "Смарагдове небо". Галич публічно обізвав пісню "ла**ом", на що вирішила відреагувати співачка Тіна Кароль.

Головні тези:

  • Тіна Кароль стала на захист молодого виконавця.
  • За словами зірки, не варто критикувати чужі успішні роботи.

Як Тіна Кароль коментує заяву Галича

За словами артиста, йому подобається приспів треку, однак не більше.

У пісні більше нічого немає. Музика — це не фаст-фуд. Не можна щось створити швидко, отримати швидко аудиторію і на цьому виїхати. Так не працює. Потрібно створювати навколо себе всесвіт, ідеологію, цінності, принципи. Тому ці короткі пісні, які залітають, — це не є сенсом, — висловив свою думку Галич.

На захист молодого артиста неочікувано для всіх стала українська співачка Тіна Кароль.

Зірка відверто зізналася, що має деякі розбіжності з DREVO, однак все одно схвалює його творчість і вважає дивним — критикувати чужі успішні роботи.

Це така крінжатина, коли артисти женуть на інших. Сидіть і пишіть свій матеріал! Колись DREVO щось висловився за мене, потім вибачився. А тут я все одно стану на бік DREVO. Тому що молода людина створила репертуар, пісня залетіла. Дайте людині бути, жити!

Тіна Кароль

Тіна Кароль

Українська співачка

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Тіна Кароль розкрила "секрет" свого успіху на сцені
Тіна Кароль розкрила цікаві факти про своє життя
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
"Я собі заборонила". Тіна Кароль вразила зізнанням про своє табу
Тіна Кароль
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
"Людині потрібна людина". Тіна Кароль представила нову пісню — відео
Кароль

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?