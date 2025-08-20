"Це така крінжатина". Тіна Кароль втрутилася у гучний медійний скандал

Нещодавно соціальні мережі сколихнула заява фронтмена гурту O.Torvald Жені Галича, який виразив невдоволення творчістю молодого українського виконавця DREVO, зокрема хітом "Смарагдове небо". Галич публічно обізвав пісню "ла**ом", на що вирішила відреагувати співачка Тіна Кароль.
Головні тези:
- Тіна Кароль стала на захист молодого виконавця.
- За словами зірки, не варто критикувати чужі успішні роботи.
Як Тіна Кароль коментує заяву Галича
За словами артиста, йому подобається приспів треку, однак не більше.
На захист молодого артиста неочікувано для всіх стала українська співачка Тіна Кароль.
Зірка відверто зізналася, що має деякі розбіжності з DREVO, однак все одно схвалює його творчість і вважає дивним — критикувати чужі успішні роботи.
