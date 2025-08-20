"Это такая кринжатина". Тина Кароль вмешалась в громкий медийный скандал
"Это такая кринжатина". Тина Кароль вмешалась в громкий медийный скандал

Недавно социальные сети всколыхнуло заявление фронтмена группы O.Torvald Жени Галича, который выразил недовольство творчеством молодого украинского исполнителя DREVO, в том числе хитом "Смарагдове небо". Галич публично обозвал песню "гав**м", на что решила отреагировать певица Тина Кароль.

  • Тина Кароль встала на защиту молодого исполнителя.
  • По словам звезды, не стоит критиковать чужие успешные работы.

Как Тина Кароль комментирует заявление Галича

По словам артиста, ему нравится припев трека, однако не больше.

В песне больше ничего нет. Музыка — это не фаст-фуд. Нельзя что-то создать быстро, быстро получить аудиторию и на этом ехать. Так не работает. Необходимо создавать вокруг себя вселенную, идеологию, ценности, принципы. Поэтому эти короткие залетающие песни — это не смысл, — выразил свое мнение Галич.

На защиту молодого артиста неожиданно для всех стала украинская певица Тина Кароль.

Звезда откровенно призналась, что имеет некоторые разногласия с DREVO, однако все равно одобряет его творчество и считает странным — критиковать чужие успешные работы.

Это такая кринжатина, когда артисты гонят на других. Сидите и пишите свой материал! Когда-то DREVO что-то высказался обо мне, потом извинился. А тут я все равно стану на сторону DREVO. Потому что молодой человек создал репертуар, песня залетела. Дайте человеку быть, жить!

Тина Король

Тина Король

Украинская певица

