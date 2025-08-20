"Это такая кринжатина". Тина Кароль вмешалась в громкий медийный скандал

Недавно социальные сети всколыхнуло заявление фронтмена группы O.Torvald Жени Галича, который выразил недовольство творчеством молодого украинского исполнителя DREVO, в том числе хитом "Смарагдове небо". Галич публично обозвал песню "гав**м", на что решила отреагировать певица Тина Кароль.
Главные тезисы
- Тина Кароль встала на защиту молодого исполнителя.
- По словам звезды, не стоит критиковать чужие успешные работы.
Как Тина Кароль комментирует заявление Галича
По словам артиста, ему нравится припев трека, однако не больше.
На защиту молодого артиста неожиданно для всех стала украинская певица Тина Кароль.
Звезда откровенно призналась, что имеет некоторые разногласия с DREVO, однако все равно одобряет его творчество и считает странным — критиковать чужие успешные работы.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-