"Человеку нужен человек". Тина Кароль представила новую песню — видео

Украинская певица Тина Кароль выпустила песню "Человеку нужен человек". Автором слов, музыки и продюсером стал Иван Клименко.
Главные тезисы
- Премьера песни “Человеку нужен человек” Тины Кароль поразила зрителей на YouTube, подчеркивая важность человеческих отношений и поддержки.
- В эпоху цифровизации, когда одиночество становится нормой, песня напоминает о необходимости межчеловеческой связи и эмоциональной безопасности.
- Тина Кароль убеждена, что глубокий смысл ее песни остается актуальным на протяжении многих лет, не зависимо от моды и времени.
Тина Кароль выпустила новый клип
Премьера прошла на YouTube.
В эпоху цифровизации, когда одиночество часто становится новой нормой, "Человеку нужен человек" дарит слушателям главный месседж: "человеку нужен человек". Это песня об отношениях между двумя, о силе осязания, объятиях, об эмоциональной безопасности, которую дает только родной человек, — говорится в описании видео.
Сама певица убеждена, что смысл ее песни вневременной.
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