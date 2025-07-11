"Человеку нужен человек". Тина Кароль представила новую песню — видео
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

"Человеку нужен человек". Тина Кароль представила новую песню — видео

Кароль
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Источник:  online.ua

Украинская певица Тина Кароль выпустила песню "Человеку нужен человек". Автором слов, музыки и продюсером стал Иван Клименко.

Главные тезисы

  • Премьера песни “Человеку нужен человек” Тины Кароль поразила зрителей на YouTube, подчеркивая важность человеческих отношений и поддержки.
  • В эпоху цифровизации, когда одиночество становится нормой, песня напоминает о необходимости межчеловеческой связи и эмоциональной безопасности.
  • Тина Кароль убеждена, что глубокий смысл ее песни остается актуальным на протяжении многих лет, не зависимо от моды и времени.

Тина Кароль выпустила новый клип

Премьера прошла на YouTube.

В эпоху цифровизации, когда одиночество часто становится новой нормой, "Человеку нужен человек" дарит слушателям главный месседж: "человеку нужен человек". Это песня об отношениях между двумя, о силе осязания, объятиях, об эмоциональной безопасности, которую дает только родной человек, — говорится в описании видео.

Сама певица убеждена, что смысл ее песни вневременной.

Я счастлива спеть эту песню, потому что такие глубокие смыслы остаются на годы с людьми, и такие песни становятся хитами, у которых нет моды или времени, — прокомментировала Тина Кароль.

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