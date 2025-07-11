"Людині потрібна людина". Тіна Кароль представила нову пісню — відео
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

"Людині потрібна людина". Тіна Кароль представила нову пісню — відео

Кароль
Джерело:  online.ua

Українська співачка Тіна Кароль випустила пісню "Людині потрібна людина". Автором слів, музики та продюсером став Іван Клименко.

Головні тези:

  • Прем'єра нової пісні Тіни Кароль “Людині потрібна людина” вразила глядачів на YouTube.
  • Пісня нагадує про важливість людських взаємин та підтримки в епоху цифровізації.
  • Тіна Кароль відзначила, що пісня має позачасовий сенс та глибокий зміст, який залишається актуальним упродовж років.

Тіна Кароль випустила новий кліп

Премʼєра відбулася на YouTube.

В епоху цифровізації, коли самотність часто стає новою нормою, "Людині потрібна людина" дарує слухачам головний меседж: "людині потрібна людина". Це пісня про стосунки між двома, про силу дотику, обіймів, про емоційну безпеку, яку дає лише рідна людина, — йдеться в описі відео.

Сама співачка переконана, що сенс її пісні — позачасовий.

Я щаслива заспівати цю пісню, тому що такі глибокі сенси залишаються на роки з людьми, і такі пісні стають хітами, у яких немає моди чи часу, — прокоментувала Тіна Кароль.

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