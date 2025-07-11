"Людині потрібна людина". Тіна Кароль представила нову пісню — відео

Українська співачка Тіна Кароль випустила пісню "Людині потрібна людина". Автором слів, музики та продюсером став Іван Клименко.
Головні тези:
- Прем'єра нової пісні Тіни Кароль “Людині потрібна людина” вразила глядачів на YouTube.
- Пісня нагадує про важливість людських взаємин та підтримки в епоху цифровізації.
- Тіна Кароль відзначила, що пісня має позачасовий сенс та глибокий зміст, який залишається актуальним упродовж років.
Тіна Кароль випустила новий кліп
Премʼєра відбулася на YouTube.
В епоху цифровізації, коли самотність часто стає новою нормою, "Людині потрібна людина" дарує слухачам головний меседж: "людині потрібна людина". Це пісня про стосунки між двома, про силу дотику, обіймів, про емоційну безпеку, яку дає лише рідна людина, — йдеться в описі відео.
Сама співачка переконана, що сенс її пісні — позачасовий.
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