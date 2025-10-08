Тина Кароль оценила шанс на отношения с 20-летним парнем

Известная украинская певица Тина Кароль решила ответить на вопросы своих поклонников. Для этого она запустила рубрику “Вопрос/ответ” в своих социальных сетях.
Главные тезисы
- Тина мечтает быть счастливой и считает, что настоящее счастье – это счастливые люди рядом с ней.
- Она также рассказала о своей "любимой песне".
Кароль отвечает на вопросы фанатов
Поклонники неожиданно для всех поинтересовались у украинской звезды, есть ли шанс у амбициозного 20-летнего парня познакомиться с ней.
На этот вопрос Тина Кароль ответила категорично:
На этом фанаты не остановились и спросила, как Тина Кароль описала бы себя тремя словами.
Звезда подчеркнула: непокорная, свободная и несокрушимая.
Тина также поразила признанием о своей любимой песне:
Как отметила Кароль, она проводит много времени, создавая и анализируя музыку, поэтому особенно ценит моменты покоя.
Кроме того, Кароль призналась, что мечтает быть счастливой, и тронула поклонников откровением о том, что же приносит ей настоящее счастье:
