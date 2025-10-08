Тина Кароль оценила шанс на отношения с 20-летним парнем

Известная украинская певица Тина Кароль решила ответить на вопросы своих поклонников. Для этого она запустила рубрику “Вопрос/ответ” в своих социальных сетях.

Кароль отвечает на вопросы фанатов

Поклонники неожиданно для всех поинтересовались у украинской звезды, есть ли шанс у амбициозного 20-летнего парня познакомиться с ней.

На этот вопрос Тина Кароль ответила категорично:

Шансов нет, — откровенно призналась певица. Поделиться

На этом фанаты не остановились и спросила, как Тина Кароль описала бы себя тремя словами.

Звезда подчеркнула: непокорная, свободная и несокрушимая.

Тина также поразила признанием о своей любимой песне:

Мое любимое — это тишина. Поделиться

Как отметила Кароль, она проводит много времени, создавая и анализируя музыку, поэтому особенно ценит моменты покоя.

Кроме того, Кароль призналась, что мечтает быть счастливой, и тронула поклонников откровением о том, что же приносит ей настоящее счастье: