"Какой красивый". Тина Кароль показала своего взрослого сына
Дата публикации

Кароль
Читати українською
Источник:  online.ua

Известная украинская певица Тина Кароль впервые за долгое время решила показать свои фанатам сына Вениамина. Поклонники звезды обратили внимание на то, что они очень похожи внешне.

Главные тезисы

  • Вениамин уже давно не проживает в Украине.
  • Кароль признается, что сын мотивирует ее продолжать жить и работать.

Как выглядит единственный сын Тины Кароль

Все фанаты звезды знают о том, что 17-летний Вениамин уже много лет учится за границей.

Да и сама Тина никогда не скрывала этот факт из биографии сына.

По словам певицы, Вениамин выбрал для себя специализацию "Политология, экономика и бизнес" и уже радует маму своими первыми достижениями.

Кароль также признавалась, что иногда сын приезжает в Украину к звездной матери.

Тина также рассказала фанатам, что, несмотря на сложные времена, Вениамин мотивирует ее продолжать жить и зарабатывать деньги.

Держит ответственность за то, что нужно зарабатывать на хлеб. Я все же мама и забочусь о сыне и коллективе. Так что не имею права на слабость, хотя очень хочется, — заявила Кароль.

Фото: скриншот

Как фанаты реагируют на новое фото сына Тины Кароль:

  • Вы очень-очень похожи!;

  • Какой красивый! Весь в маму;

  • А мне кажется, что юноша больше похож на папу;

  • Не могу поверить, что он уже такой взрослый…;

  • Ох, эта любовь в глазах матери;

  • Ну, он – красавец – здесь все ясно.

