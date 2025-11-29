"Какой красивый". Тина Кароль показала своего взрослого сына

Известная украинская певица Тина Кароль впервые за долгое время решила показать свои фанатам сына Вениамина. Поклонники звезды обратили внимание на то, что они очень похожи внешне.
Главные тезисы
- Вениамин уже давно не проживает в Украине.
- Кароль признается, что сын мотивирует ее продолжать жить и работать.
Как выглядит единственный сын Тины Кароль
Все фанаты звезды знают о том, что 17-летний Вениамин уже много лет учится за границей.
Да и сама Тина никогда не скрывала этот факт из биографии сына.
По словам певицы, Вениамин выбрал для себя специализацию "Политология, экономика и бизнес" и уже радует маму своими первыми достижениями.
Кароль также признавалась, что иногда сын приезжает в Украину к звездной матери.
Тина также рассказала фанатам, что, несмотря на сложные времена, Вениамин мотивирует ее продолжать жить и зарабатывать деньги.
Как фанаты реагируют на новое фото сына Тины Кароль:
Вы очень-очень похожи!;
Какой красивый! Весь в маму;
А мне кажется, что юноша больше похож на папу;
Не могу поверить, что он уже такой взрослый…;
Ох, эта любовь в глазах матери;
Ну, он – красавец – здесь все ясно.
