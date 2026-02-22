"Она же хищник". Тополя признался, общался ли с Тиной Кароль после резкого заявления

Фронтмен украинской группы "Антитела" Тарас Тополя прокомментировал свои недавние скандальные высказывания о певице Тине Кароль. Он заявил, что не обсуждал их со своей коллегой по сцене во время встреч.

Тополя не считает, что обидел Кароль

Нет, я не общался. И не инициировал общение. Когда мы с ней видимся, мы нормально здороваемся, нормально общаемся, — рассказал артист во время беседы с журналистом Ярославом Гопацей. Поделиться

По мнению Тараса Тополи, его слова не обидели коллегу по сцене.

Он также предположил, что Тина отлично поняла, что на самом деле он имел в виду.

Мне не кажется, что ей было неприятно. Мне кажется, что она прекрасно поняла мой посыл и мой месседж, — добавил певец. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, недавно Тарас Тополя шокировал украинский шоубизнес неожиданным и громким заявлением.

Артист начал утверждать, что Кароль в своем творчестве "маскируется под роль жертвы", хотя на самом деле является "хищником":