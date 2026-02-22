"Она же хищник". Тополя признался, общался ли с Тиной Кароль после резкого заявления
"Она же хищник". Тополя признался, общался ли с Тиной Кароль после резкого заявления

Кароль
Источник:  online.ua

Фронтмен украинской группы "Антитела" Тарас Тополя прокомментировал свои недавние скандальные высказывания о певице Тине Кароль. Он заявил, что не обсуждал их со своей коллегой по сцене во время встреч.

  • Тарас Тополя верит, что Тина Кароль понимает его посылы и месседжи.
  • После его громких заявлений конфликта с артисткой не было.

Тополя не считает, что обидел Кароль

Нет, я не общался. И не инициировал общение. Когда мы с ней видимся, мы нормально здороваемся, нормально общаемся, — рассказал артист во время беседы с журналистом Ярославом Гопацей.

По мнению Тараса Тополи, его слова не обидели коллегу по сцене.

Он также предположил, что Тина отлично поняла, что на самом деле он имел в виду.

Мне не кажется, что ей было неприятно. Мне кажется, что она прекрасно поняла мой посыл и мой месседж, — добавил певец.

Как уже упоминалось ранее, недавно Тарас Тополя шокировал украинский шоубизнес неожиданным и громким заявлением.

Артист начал утверждать, что Кароль в своем творчестве "маскируется под роль жертвы", хотя на самом деле является "хищником":

Мне не нравятся ее песни, я не являюсь ее аудиторией. Наверное, потому, что они для меня фальшивы. Не верю. Почему? Потому что этот образ жертвы... все такое между капельками мягко, с такой щемящей подачей. А на самом деле, она же хищник. В правильном, хорошем понимании. Это умный, хитрый хищник, с опытом. Сильная женщина, которая прячется в своем творчестве. Это тигрица с когтями, которая маскируется под роль жертвы.

