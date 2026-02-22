"Она же хищник". Тополя признался, общался ли с Тиной Кароль после резкого заявления

Фронтмен украинской группы "Антитела" Тарас Тополя прокомментировал свои недавние скандальные высказывания о певице Тине Кароль. Он заявил, что не обсуждал их со своей коллегой по сцене во время встреч.
Главные тезисы
- Тарас Тополя верит, что Тина Кароль понимает его посылы и месседжи.
- После его громких заявлений конфликта с артисткой не было.
Тополя не считает, что обидел Кароль
По мнению Тараса Тополи, его слова не обидели коллегу по сцене.
Он также предположил, что Тина отлично поняла, что на самом деле он имел в виду.
Как уже упоминалось ранее, недавно Тарас Тополя шокировал украинский шоубизнес неожиданным и громким заявлением.
Артист начал утверждать, что Кароль в своем творчестве "маскируется под роль жертвы", хотя на самом деле является "хищником":
