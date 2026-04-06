"Совесть не мучает". Тополя выступил с заявлением после развода

Известный украинский певец и фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя продолжает жить свою привычную жизнь после развода с бывшей женой Еленой Тополею после 12 лет брака. Артист признался, что он не чувствует себя несчастным.

Тополя рассказал, как изменилась его жизнь после развода

Несколько месяцев назад украинский шоубизнес всколыхнула неожиданная новость — одна из самых красивых звездных пар завершила свои многолетние отношения.

По словам Тараса, несмотря на то, что он подал первым заявление в суд, это решение с Еленой они приняли вместе.

Певец не скрывает, что война также повлияла на их разрыв.

Война повлияла на всю жизнь, и мою, и Елены, и миллионов украинцев. Мы ведь не в ваукуме живем. Все происходит, двигаемся дальше, — лаконично ответил Тарас.

Что интересно, артист не захотел отвечать на вопрос, сохранились ли у него чувства к бывшей.

Тарас уверяет, что он остается ответственным и любящим отцом для своих детей.

Более того, у певца уже есть много амбициозных планов на будущее.