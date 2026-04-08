Педан признался, задумывался ли о разводе с женой

Известный украинский ведущий Александр Педан очень редко делится подробностями своей личной жизни. Однако сейчас он решился на несколько откровенных признаний, в первую очередь по поводу отношений с женой Инной.

Многие фанаты ведущего удивляются, как ему с любимой удается сохранять свои отношения уже в течение 22 лет.

Более того, Александр откровенно признался, что за все это время его ни разу не посещала мысль о разводе с любимой.

По убеждению самой Инны, крепкие отношения невозможны без кризисных моментов в браке.

Это бывает только в сказке. И то там принц, мне кажется, иногда чудит, да и принцесса как-то пытается все уладить. Конечно, и у нас были кризисы. Кризисы — это такие перезагрузки отношений. Было по-разному, но если между партнерами есть чувства, если люди интересны друг другу, они найдут, почему надо быть вместе, — поделилась своим мнением жена шоумена.

Что важно понимать, Александр и Инна познакомилась еще в далекие годы.

Однако они начали встречаться, когда уже были студентами.

После свадьбы у них родилась дочь Валерия, которой уже 21 год и сын Марк, которому 8 лет.