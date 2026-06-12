"Було дуже боляче". Двейн Джонсон уперше розповів про свою хворобу

Зірка Голлівуду та легендарний реслер Двейн "Скеля" Джонсон наважився на відверте зізнання. Актор підтвердив журналістам, що мав серйозні проблеми зі здоров'ям.
Головні тези:
- Певний період часу “Скеля” жив з думками про те, що в нього онкологія.
- Проте він не хотів лякати свою кохану та членів родини такими припущеннями.
"Скеля" розповів про складний період у житті
Зірковий актор зізнався журналістам, що в один із днів випадково виявив пухлину на статевому органі, коли приймав душ.
Двейн Джонсон одразу попрямував до лікарні, однак приховав цю інформацію від родини та навіть дружини.
За словами Джонсона, його одразу попередили, що виявлене утворення може бути раковим.
Однак для точної діагностики потрібно було зробити УЗД. Певний період часу актор жив з думками про те, що це може бути онкологія.
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