"Було дуже боляче". Двейн Джонсон уперше розповів про свою хворобу

Зірка Голлівуду та легендарний реслер Двейн "Скеля" Джонсон наважився на відверте зізнання. Актор підтвердив журналістам, що мав серйозні проблеми зі здоров'ям.

"Скеля" розповів про складний період у житті

Зірковий актор зізнався журналістам, що в один із днів випадково виявив пухлину на статевому органі, коли приймав душ.

Двейн Джонсон одразу попрямував до лікарні, однак приховав цю інформацію від родини та навіть дружини.

Не хотів її турбувати, поки не зрозумів, чи варто взагалі хвилюватися. Лікар торкнувся пухлини і сказав, що це, ймовірно, епідидиміт — запалення згорнутої трубки на задній частині яєчка, — згадує “Скеля”. Поширити

За словами Джонсона, його одразу попередили, що виявлене утворення може бути раковим.

Однак для точної діагностики потрібно було зробити УЗД. Певний період часу актор жив з думками про те, що це може бути онкологія.