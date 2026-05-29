Предательницу Таисию Повалий приговорили к 12 годам с конфискацией всего имущества

Скандальная певица Таисия Повалий, предавшая Украину, заочно приговорена к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Кроме того, указано, что государству переданы имущественные права на его музыкальные произведения.
Главные тезисы
- В интервью артистка восхваляет “русскомирские” идеалы и унижает и обесценивает украинцев.
- Наказание обвиняемая будет отбывать с момента его фактического задержания.
Повалий огласили приговор
Непосредственно в суде удалось доказать, что скандальная артистка регулярно поддерживала страну-агрессорку, участвовала в пропагандистских мероприятиях и публично оправдывала войну РФ против Украины (ч. 6 ст. 111-1, ст. 436, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).
Повалий назначили 12 лет заключения, запрет занимать определенные должности сроком на 15 лет, а также постановили конфисковать все принадлежащее ей имущество в доход государства.
Офис генерального прокурора обращает внимание на то, что артистка выступала на концертах в честь участников так называемой "сво", мерах к незаконному "присоединению" украинских территорий к РФ и их якобы "освобождению от нацистов".
Еще 2 года назад Высший антикоррупционный суд по материалам прокуратуры принял решение о взыскании в доход государства надлежащих обвиняемых активов, а именно:
семь земельных участков в Киевской области общей площадью 9,3 га;
жилой дом общей площадью 442 кв. м;
домовладение общей площадью 101 кв. м;
два транспортных средства;
четыре единицы оружия;
имущественные права на музыку и слова в 9 произведениях.
В ОГП четко дали понять, что наказание Повалий будет отбывать после его фактического задержания.
