В Минюсте планируют ввести новые санкционные меры против певицы-предательницы Таисии Повалий, открыто поддерживающей преступную политику страны-агрессорки России и кремлевского диктатора Владимира Путина.

Что известно о новых возможных санкциях против Повалий и возможной конфискации имущества

Отмечается, что представители Минюста обратились в Высший антикоррупционный суд с иском по конфискации имущества, которым непосредственно владеет Повалий, или переписанное на третьих лиц.

Подчеркивается, что речь идет не только о конфискации недвижимого имущества певицы, но и авторских прав на песни.

При этом Повалий по-прежнему имеет звание народной артистки Украины, однако проживает в Москве и открыто выражает собственные пророссийские взгляды, поддерживая развязанную Кремлем преступную войну против Украины.

Таисия Повалий

Из-за антиукраинской позиции Повалий в Минюсте хотят конфисковать семь земельных участков, жилой дом и домовладение певицы.

Среди имущества, которое предлагается конфисковать, два автомобиля, четыре устройства для отстрела патронов и авторские права на восемь музыкальных произведений.

Поддержка Повалий российской агрессии и публичные заявления о "справедливости" войны в Украине привели к массовому осуждению со стороны украинского общества.

Что известно о вероятном лишении Повалий и других артистов-предателей званий

Кроме этого, Повалий, Ани Лорак и других предателей могут лишить званий.

В частности, Верховная Рада Украины во вторник, 20 августа, проголосовала за законопроект о лишении государственных наград предателей Украины.

Теперь у известных предательниц Таисии Повалий и Ани Лорак смогут отобрать звание народных артисток.

В законопроекте речь идет об изменении нескольких законов. В частности, касающихся лишения предателей государственных наград и возможности заниматься творческой деятельностью на территории Украины.

В число лиц, у которых могут отобрать государственные награды, попадут осужденные за тяжкое преступление, правонарушения против основ нацбезопасности Украины, против мира и безопасности человечества.