В Минюсте планируют ввести новые санкционные меры против певицы-предательницы Таисии Повалий, открыто поддерживающей преступную политику страны-агрессорки России и кремлевского диктатора Владимира Путина.
Главные тезисы
- Минюст планирует конфискацию недвижимого имущества, авторских прав и другого имущества певицы Таисии Повалий.
- Певица вместе с другими артистами-предателями может быть лишена звания народной артистки Украины из-за открытой поддержки российской агрессии.
- Верховная Рада Украины приняла законопроект о лишении государственных наград предателей, что затронет Таисию Повалий и других артистов.
- Предложения о конфискации имущества Таисии Повалий включают земельные участки, автомобили, домовладение и авторские права на музыкальные произведения.
- Массовое осуждение со стороны украинского общества вызвано антиукраинской позицией певицы и ее публичными заявлениями о справедливости войны РФ против Украины.
Что известно о новых возможных санкциях против Повалий и возможной конфискации имущества
Отмечается, что представители Минюста обратились в Высший антикоррупционный суд с иском по конфискации имущества, которым непосредственно владеет Повалий, или переписанное на третьих лиц.
Подчеркивается, что речь идет не только о конфискации недвижимого имущества певицы, но и авторских прав на песни.
При этом Повалий по-прежнему имеет звание народной артистки Украины, однако проживает в Москве и открыто выражает собственные пророссийские взгляды, поддерживая развязанную Кремлем преступную войну против Украины.
Из-за антиукраинской позиции Повалий в Минюсте хотят конфисковать семь земельных участков, жилой дом и домовладение певицы.
Среди имущества, которое предлагается конфисковать, два автомобиля, четыре устройства для отстрела патронов и авторские права на восемь музыкальных произведений.
Поддержка Повалий российской агрессии и публичные заявления о "справедливости" войны в Украине привели к массовому осуждению со стороны украинского общества.
Что известно о вероятном лишении Повалий и других артистов-предателей званий
Кроме этого, Повалий, Ани Лорак и других предателей могут лишить званий.
В частности, Верховная Рада Украины во вторник, 20 августа, проголосовала за законопроект о лишении государственных наград предателей Украины.
Теперь у известных предательниц Таисии Повалий и Ани Лорак смогут отобрать звание народных артисток.
В законопроекте речь идет об изменении нескольких законов. В частности, касающихся лишения предателей государственных наград и возможности заниматься творческой деятельностью на территории Украины.
В число лиц, у которых могут отобрать государственные награды, попадут осужденные за тяжкое преступление, правонарушения против основ нацбезопасности Украины, против мира и безопасности человечества.
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