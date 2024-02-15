СБУ объявила подозрение пророссийской певице Таисии Повалий
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ объявила подозрение пророссийской певице Таисии Повалий

СБУ
Повалий
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СБУ сообщила о заочном подозрении певице и бывшему нардепу от "Партии регионов" Таисии Повалий. Певица призвала захватить всю Украину.

Певице Повалий объявили подозрение за поддержку войны РФ против Украины

Как отмечает CБУ, накануне полномасштабного вторжения РФ она уехала в страну-агрессор, где получила российское гражданство и публично поддержала Кремль.

Во время интервью московскому интернет-изданию коллаборантка восхваляла Путина и призвала к захвату всей территории Украины. Также она пыталась дискредитировать украинских защитников, участвовавших в боях за Киев, добавили в СБУ.

Также она пыталась дискредитировать украинских защитников, участвовавших в боях за Киев. В сентябре 2023 года Повалий давала концерт в оккупированном Луганске.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Таисии Повалий о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ⁠ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

  • ⁠ст. 436 (публичные призывы к агрессивной войне);

  • ⁠ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины).

Поскольку она находится на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению ее к ответственности за совершенные преступления. Ей грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Что известно о санкциях против Повалий

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел 19 октября 2022 санкции против более 2500 человек.

В список попали политические деятели РФ и Белоруссии, военные этих двух стран, а также иностранные наемники, военные Сирии, общественные люди, актеры, писатели, музыканты. В список попали Ани Лорак, Таисия Повалий, Регина Тодоренко, Анна Седокова и Снежана Егорова и другие.

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