СБУ оголосила підозру проросійській співачці Таїсії Повалій

СБУ повідомила про заочну підозру співачці та колишньому нардепу від "Партії регіонів" Таїсії Повалій. Співачка закликала захопити всю Україну.

Співачці Повалій оголосили підозру за підтримку війни РФ проти України

Як зазначає CБУ, Напередодні повномасштабного вторгнення РФ вона виїхала до країни-агресора, де отримала російське громадянство та публічно підтримала Кремль.

Під час інтерв’ю московському інтернет-виданню колаборантка вихваляла Путіна та закликала до захоплення всієї території України. Також вона намагалась дискредитувати українських захисників, які брали участь у боях за Київ, — додали в СБУ Поширити

Також вона намагалась дискредитувати українських захисників, які брали участь у боях за Київ. У вересні 2023 року Повалій давала концерт в окупованому Луганську.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Таїсії Повалій про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

⁠ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

⁠ст. 436 (публічні заклики до агресивної війни);

⁠ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України).

Оскільки вона перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за вчинені злочини. Їй загрожує до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Що відомо про санкції проти Повалій

Раніше Рада національної безпеки та оборони України ввела 19 жовтня 2022 року санкції проти понад 2500 осіб.