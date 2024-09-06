У Мін'юсті планують ввести нові санкційні заходи проти співачки-зрадниці Таїсії Повалій, яка відкрито підтримує злочинну політику країни-агресорки Росії та кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Що відомо про нові ймовірні санкції проти Повалій та можливу конфіскацію майна

Зазначається, що представники Мін'юсту звернулись до Вищого антикорупційного суду з позовом щодо конфіскації майна, яким безпосередньо володіє Повалій, або яке переписане на третіх осіб.

Підкреслюється, що мова йде не тільки про конфіскацію нерухомого майна співачки, а також авторських прав на пісні.

При цьому Повалій досі має звання народної артистки України, однак проживає у Москві і відкрито висловлює власні проросійські погляди, підтримуючи розв’язану Кремлем злочинну війну проти України.

Таїсія Повалій

Через антиукраїнську позицію Повалій у Мін’юсті хочуть конфіскувати сім земельних ділянок, житловий будинок і домоволодіння співачки.

Серед майна, яке пропонується конфіскувати, два автомобілі, чотири пристрої для відстрілу патронів і авторські права на вісім музичних творів.

Підтримка Повалій російської агресії та публічні заяви про "справедливість" війни в Україні призвели до масового осуду з боку українського суспільства.

Що відомо про ймовірне позбавлення Повалій та інших артистів-зрадників звань

Окрім цього Повалій, Ані Лорак та інших зрадників можуть позбавити звань.

Зокрема, Верховна Рада України у вівторок, 20 серпня, проголосувала за законопроєкт про позбавлення державних нагород зрадників України.

Тепер у відомих зрадниць Таїсії Повалій та Ані Лорак зможуть відібрати звання народних артисток.

У законопроєкті йдеться про зміну кількох законів. Зокрема, тих, що стосуються позбавлення зрадників державних нагород і можливості займатися творчою діяльністю на території України.

До переліку осіб, в яких можуть відібрати державні нагороди, потраплять засуджені за тяжкий злочин, правопорушення проти основ нацбезпеки України, проти миру та безпеки людства.