Мін'юст хоче конфіскувати майно зрадниці Повалій
Категорія
Україна
Дата публікації

Мін'юст хоче конфіскувати майно зрадниці Повалій

Міністерство юстиції України
Таїсія Повалій

У Мін'юсті планують ввести нові санкційні заходи проти співачки-зрадниці Таїсії Повалій, яка відкрито підтримує злочинну політику країни-агресорки Росії та кремлівського диктатора Володимира Путіна. 

Головні тези:

  • Мін'юст звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом щодо конфіскації майна Таїсії Повалій.
  • Планується конфіскація нерухомого майна, авторських прав та іншого майна співачки.
  • Таїсія Повалій, разом з іншими артистами-зрадниками, може бути позбавлена звання народної артистки України.
  • Існує законопроєкт про позбавлення державних нагород зрадників, який стосується також Таїсії Повалій та Ані Лорак.
  • Масовий осуд з боку українського суспільства викликаний відкритою підтримкою співачкою російської агресії.

Що відомо про нові ймовірні санкції проти Повалій та можливу конфіскацію майна

Зазначається, що представники Мін'юсту звернулись до Вищого антикорупційного суду з позовом щодо конфіскації майна, яким безпосередньо володіє Повалій, або яке переписане на третіх осіб.

Підкреслюється, що мова йде не тільки про конфіскацію нерухомого майна співачки, а також авторських прав на пісні.

При цьому Повалій досі має звання народної артистки України, однак проживає у Москві і відкрито висловлює власні проросійські погляди, підтримуючи розв’язану Кремлем злочинну війну проти України.

Мін’юст хоче позбавити зрадницю Повалій всього майна в Україні
Таїсія Повалій

Через антиукраїнську позицію Повалій у Мін’юсті хочуть конфіскувати сім земельних ділянок, житловий будинок і домоволодіння співачки.

Серед майна, яке пропонується конфіскувати, два автомобілі, чотири пристрої для відстрілу патронів і авторські права на вісім музичних творів.

Підтримка Повалій російської агресії та публічні заяви про "справедливість" війни в Україні призвели до масового осуду з боку українського суспільства.

Що відомо про ймовірне позбавлення Повалій та інших артистів-зрадників звань

Окрім цього Повалій, Ані Лорак та інших зрадників можуть позбавити звань.

Зокрема, Верховна Рада України у вівторок, 20 серпня, проголосувала за законопроєкт про позбавлення державних нагород зрадників України.

Тепер у відомих зрадниць Таїсії Повалій та Ані Лорак зможуть відібрати звання народних артисток.

У законопроєкті йдеться про зміну кількох законів. Зокрема, тих, що стосуються позбавлення зрадників державних нагород і можливості займатися творчою діяльністю на території України.

До переліку осіб, в яких можуть відібрати державні нагороди, потраплять засуджені за тяжкий злочин, правопорушення проти основ нацбезпеки України, проти миру та безпеки людства.

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