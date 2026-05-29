Зрадницю Таїсію Повалій засудили до 12 років з конфіскацією всього майна

Скандальну співачку Таїсію Повалій, яка зрадила Україну, заочно засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Окрім того, вказано, що державі передано майнові права на її музичні твори.

Повалій оголосили вирок

Безпосередньо в суді вдалося довести, що скандальна артистка регулярно підтримувала країну-агресорку, брала участь у пропагандистських заходах і публічно виправдовувала війну РФ проти України (ч. 6 ст. 111-1, ст. 436, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Повалій призначили 12 років ув’язнення, заборону обіймати певні посади строком на 15 років, а також постановили конфіскувати все належне їй майно в дохід держави.

Після виїзду до рф Повалій не обмежилася кар'єрою в рф. Вона системно працювала на підтримку держави-агресора, зокрема, брала участь у російських пропагандистських заходах, підтримувала політику путіна та публічно виправдовувала війну проти України.

Офіс генерального прокурора звертає увагу на те, що артистка виступала на концертах на честь учасників так званої “сво”, заходах до незаконного “приєднання” українських територій до РФ та їхнього нібито “звільнення від нацистів”.

Ще 2 роки тому Вищий антикорупційний суд за матеріалами прокуратури ухвалив рішення про стягнення в дохід держави належних обвинуваченій активів, а саме:

сім земельних ділянок у Київській області загальною площею 9,3 га;

житловий будинок загальною площею 442 кв. м;

домоволодіння загальною площею 101 кв. м;

два транспортні засоби;

чотири одиниці зброї;

майнові права на музику та слова до 9 творів.

В ОГН чітко дали зрозуміти, що покарання Повалій відбуватиме після її фактичного затримання.