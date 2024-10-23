Мінус авто, земля та права на пісні. У зрадниці Повалій конфіскували майно

Вищий антикорупційний суд конфіскував у співачки Таїсії Повалій автомобіль, кілька земельних ділянок і права на девʼять пісень. Вона підтримує злочинну політику РФ та кремлівського диктатора Володимира Путіна.
Головні тези:
- Вищий антикорупційний суд конфіскував у Таїсії Повалій автомобіль, декілька земельних ділянок і права на дев'ять пісень через її підтримку політики Росії та Путіна.
- Повалій може бути позбавлена звання народної артистки України разом з іншими артистами-зрадниками за закономопроектом, ухваленим Верховною Радою України.
- СБУ надала заочну підозру Повалій за колабораційну діяльність і підтримку збройної агресії Росії проти України.
- Конфісковано авто, земельні ділянки та інше майно у Повалій, що може бути безпосередньо або опосередковано розпоряджатися.
- Співачка Повалій втратила активи через підтримку кремлівського диктатора та участь у зрадницькій політиці.
У Таїсії Повалій конфіскували авто, зброю і права на девʼять пісень
Як зазначається, ВАКС ухвалив рішення стягнути у дохід держави активи, належні співачці:
транспортний засіб BMW;
пристрій вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв, споряджених гумовими або аналогічними за своїми властивостями еластичними метальними снарядами несмертельної дії;
майнові права на музику та слова до 9 творів ("Обниму тебя", "Любить, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Назавжди", "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше чем близко", "Я лечу в даль с тобой синюю", "Доброе утро").
Окрім цього конфісковано активи, якими вона могла безпосередньо або опосередковано розпоряджатися: 7 земельних ділянок у Київській області загальною площею 9,3095 га, житловий будинок площею 442,8 кв. м, домоволодіння площею 101 кв. м, автомобіль BMW X5, три пристрої для відстрілу гумових куль та мисливську гладкоствольну зброю.
Що відомо про ймовірне позбавлення Повалій та інших артистів-зрадників звань
Нагадаємо, Повалій, Ані Лорак та інших зрадників можуть позбавити звань.
Зокрема, Верховна Рада України 20 серпня проголосувала за законопроєкт про позбавлення державних нагород зрадників України.
Тепер у відомих зрадниць Таїсії Повалій та Ані Лорак зможуть відібрати звання народних артисток.
У законопроєкті йдеться про зміну кількох законів. Зокрема, тих, що стосуються позбавлення зрадників державних нагород і можливості займатися творчою діяльністю на території України.
До переліку осіб, в яких можуть відібрати державні нагороди, потраплять засуджені за тяжкий злочин, правопорушення проти основ нацбезпеки України, проти миру та безпеки людства.
15 лютого 2024 року Служба безпеки України зібрала доказову базу та повідомила про заочну підозру співачці та колишній "регіоналці" Таїсії Повалій за колабораційну діяльність та підтримку збройної агресії Росії проти України.
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