Минус авто, земля и права на песни. У предательницы Повалий конфисковали имущество

Высший антикоррупционный суд конфисковал у певицы Таисии Повалий автомобиль, несколько земельных участков и права на девять песен. Она поддерживает преступную политику РФ и кремлевского диктатора Владимира Путина.
Главные тезисы
- Высший антикоррупционный суд конфисковал у Таисии Повалий автомобиль, земельные участки и права на девять песен.
- Певица поддерживает преступную политику России и Владимира Путина, что привело к ее конфискации имущества.
- Известным предательницам, включая Повалий и Ани Лорак, грозит лишение званий народных артистов в Украине.
- Служба безопасности Украины подозревает Повалий в коллаборационной деятельности и поддержке вооруженной агрессии России против Украины.
- Законопроект о лишении государственных наград предателей Украины может затронуть осужденных за тяжкое преступление и противников нацбезопасности.
В Таисии Повалий конфисковали авто, оружие и права на девять песен
Как отмечается, ВАКС принял решение взыскать в доход государства активы, принадлежащие певице:
транспортное средство BMW;
устройство отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам эластичными металлическими снарядами несмертельного действия;
имущественные права на музыку и слова до 9 произведений ("Обниму тебя", "Любит, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Навсегда", "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше чем близко", "Я лечу в даль с тобой синюю", "Доброе утро").
Кроме этого, конфискованы активы, которыми она могла непосредственно или косвенно распоряжаться: 7 земельных участков в Киевской области общей площадью 9,3095 га, жилой дом площадью 442,8 кв. м, домовладение площадью 101 кв. м, автомобиль BMW X5, три устройства для отстрела резиновых шаров и охотничье гладкоствольное оружие.
Что известно о вероятном лишении Повалий и других артистов-предателей званий
Напомним, Повалий, Ани Лорак и других изменников могут лишить званий.
В частности, Верховная Рада 20 августа проголосовала за законопроект о лишении государственных наград предателей Украины.
Теперь у известных предательниц Таисии Повалий и Ани Лорак смогут отобрать звание народных артисток.
В законопроекте речь идет об изменении нескольких законов. В частности, касающихся лишения предателей государственных наград и возможности заниматься творческой деятельностью на территории Украины.
В число лиц, у которых могут отобрать государственные награды, попадут осужденные за тяжкое преступление, правонарушения против основ нацбезопасности Украины, против мира и безопасности человечества.
15 февраля 2024 года Служба безопасности Украины собрала доказательную базу и сообщила о заочном подозрении певице и бывшей "регионалке" Таисии Повалий за коллаборационную деятельность и поддержку вооруженной агрессии России против Украины.
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