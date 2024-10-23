Минус авто, земля и права на песни. У предательницы Повалий конфисковали имущество

Высший антикоррупционный суд конфисковал у певицы Таисии Повалий автомобиль, несколько земельных участков и права на девять песен. Она поддерживает преступную политику РФ и кремлевского диктатора Владимира Путина.

В Таисии Повалий конфисковали авто, оружие и права на девять песен

Как отмечается, ВАКС принял решение взыскать в доход государства активы, принадлежащие певице:

транспортное средство BMW;

устройство отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам эластичными металлическими снарядами несмертельного действия;

имущественные права на музыку и слова до 9 произведений ("Обниму тебя", "Любит, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Навсегда", "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше чем близко", "Я лечу в даль с тобой синюю", "Доброе утро").

Кроме этого, конфискованы активы, которыми она могла непосредственно или косвенно распоряжаться: 7 земельных участков в Киевской области общей площадью 9,3095 га, жилой дом площадью 442,8 кв. м, домовладение площадью 101 кв. м, автомобиль BMW X5, три устройства для отстрела резиновых шаров и охотничье гладкоствольное оружие.

Что известно о вероятном лишении Повалий и других артистов-предателей званий

Напомним, Повалий, Ани Лорак и других изменников могут лишить званий.

В частности, Верховная Рада 20 августа проголосовала за законопроект о лишении государственных наград предателей Украины.

Теперь у известных предательниц Таисии Повалий и Ани Лорак смогут отобрать звание народных артисток.

В законопроекте речь идет об изменении нескольких законов. В частности, касающихся лишения предателей государственных наград и возможности заниматься творческой деятельностью на территории Украины.

В число лиц, у которых могут отобрать государственные награды, попадут осужденные за тяжкое преступление, правонарушения против основ нацбезопасности Украины, против мира и безопасности человечества.