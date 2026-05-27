Алан Бадоев отреагировал на слухи о романе с Максом Барских
Источник:  online.ua

Украинский режиссер, клипмейкер и телеведущий Алан Бадоев решил нарушить тишину после того, как социальными сетями начали активно распространяться слухи о его “отношениях” с певцом Максом Барским. Алан ясно дал понять, что это просто выдумки.

Главные тезисы

  • Первым на эти заявления отреагировал Макс Барских: они его действительно разозлили.
  • Алан Бадоев также выступил с официальным комментарием.

Источником этих слухов стала известная украинская психолог Наталья Холоденко.

Следует отметить, что она была голословна в своих утверждениях, ведь не предоставила никаких доказательств.

Сначала громкие заявления женщины разозлили Макса Барских — он решил не скрывать своего возмущения:

Надеюсь, нормальные люди не воспринимают всерьез эту аферистку, недопсихологиню. Что она несет? Хайпожерка!

Чуть позже Алан Бадоев также решил нарушить тишину и обратиться ко всем своим поклонникам.

По словам клипмейкера, между ним и Максом нет никаких романтических отношений:

Слушайте, я здесь услышал о "величайшем" психологе Украины. Ну, понимаете, о ком я. Этакая женщина. Бодрая. Хочу сказать, что вы, я надеюсь, к ней не ходите, правда? Кто, вот кто у нее может лечиться? Я думаю, что не нужно к ней ходить, потому что она вас не вылечит. Лучше подписывайтесь на меня, на Макса, слушайте песни, смотрите хорошее творчество.

