Украинский юморист Валентин Михиенко женился — фото

Украинский юморист и звезда развлекательного проекта "Львы на джипе" Валентин Михиенко сыграл свадьбу со своей любимой Анастасией. Первое фото уже активно распространяется в социальных сетях.
Главные тезисы
- Двухлетние отношения пары наконец вышли на новый уровень.
- Юморист сделал предложение девушке 3 января 2026 года.
Валентин Михиенко женился – что известно
О столь важном событии в жизни украинского юмориста сообщает Instamania.
Именно так и опубликовали первое свадебное фото молодоженов.
Следует отметить, что пока сам 36-летний актер не комментировал изменения в личной жизни.
На фото можно увидеть, как влюбленные показывают обручальные кольца на пальцах.
Валентин выбрал для свадебной церемонии белый пиджак и футболку, а невеста Анастасия – белое платье с кружевным корсетом, а также фату.
По словам самого юмориста, их отношения с Анастасией продолжаются уже более двух лет.
Впервые они встретились в кальянной, а в начале этого года – 3 января – Валик Михиенко сделал предложение любимой во время отдыха в Карпатах.
Что важно понимать, дату своей свадьбы они до последнего держали в тайне.
