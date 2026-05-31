Украинский юморист Валентин Михиенко женился — фото

Украинский юморист и звезда развлекательного проекта "Львы на джипе" Валентин Михиенко сыграл свадьбу со своей любимой Анастасией. Первое фото уже активно распространяется в социальных сетях.

Валентин Михиенко женился – что известно

О столь важном событии в жизни украинского юмориста сообщает Instamania.

Именно так и опубликовали первое свадебное фото молодоженов.

Следует отметить, что пока сам 36-летний актер не комментировал изменения в личной жизни.

Валик Михиенко с супругой Анастасией (Фото: Instamania)

На фото можно увидеть, как влюбленные показывают обручальные кольца на пальцах.

Валентин выбрал для свадебной церемонии белый пиджак и футболку, а невеста Анастасия – белое платье с кружевным корсетом, а также фату.

По словам самого юмориста, их отношения с Анастасией продолжаются уже более двух лет.

Впервые они встретились в кальянной, а в начале этого года – 3 января – Валик Михиенко сделал предложение любимой во время отдыха в Карпатах.

Что важно понимать, дату своей свадьбы они до последнего держали в тайне.