Владимир и Екатерина Остапчуки сыграли тайную свадьбу — первые фото

Звездный украинский ведущий Владимир Остапчук и его жена Екатерина тайно отпраздновали свадьбу. В своих социальных сетях они стали делиться первыми романтическими фотографиями.

Свадьба Владимира и Екатерины Остапчуков — что о ней известно

Как оказалось, звездная пара сыграла свадьбу еще до выезда в Канаду.

Достоверно известно, что этот праздник был тайным, ведь раньше публично о нем ничего не сообщали.

Что важно понимать, Екатерина и Владимир давно уже официально расписалась, однако свадьбу откладывали "до лучших времен".

Когда подходящий момент все-таки наступил, влюбленные решили выбрать для торжества пятизвездочный загородный дворцово-парковый комплекс премиум-сегмента.

Он находится в селе Стрелки Львовской области, на берегу родникового озера.

Екатерина Остапчук поделилась с поклонниками первыми фотографиями и видео, а также показала свое "не основное" свадебное платье.

Кстати, для Владимира это уже третий официальный брак.