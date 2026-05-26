Владимир и Екатерина Остапчуки сыграли тайную свадьбу — первые фото

Звездный украинский ведущий Владимир Остапчук и его жена Екатерина тайно отпраздновали свадьбу. В своих социальных сетях они стали делиться первыми романтическими фотографиями.
Главные тезисы
- Пара выбрала пятизвездочный загородный дворцовый комплекс во Львовской области для проведения торжества.
- Екатерина впервые показала свое свадебное платье.
Свадьба Владимира и Екатерины Остапчуков — что о ней известно
Как оказалось, звездная пара сыграла свадьбу еще до выезда в Канаду.
Достоверно известно, что этот праздник был тайным, ведь раньше публично о нем ничего не сообщали.
Что важно понимать, Екатерина и Владимир давно уже официально расписалась, однако свадьбу откладывали "до лучших времен".
Когда подходящий момент все-таки наступил, влюбленные решили выбрать для торжества пятизвездочный загородный дворцово-парковый комплекс премиум-сегмента.
Он находится в селе Стрелки Львовской области, на берегу родникового озера.
Екатерина Остапчук поделилась с поклонниками первыми фотографиями и видео, а также показала свое "не основное" свадебное платье.
Кстати, для Владимира это уже третий официальный брак.
Как уже упоминалось ранее, около двух месяцев назад стало известно, что семья Остапчуков покидает Украину — пара объявила о переезде в Канаду с маленьким сыном Тимофеем.
